Как итальянцы улучшили ГАЗ-24 Волга, а СССР это не оценил

ГАЗ-24 Волга хорошо известен многим – это один из самых узнаваемых автомобилей на наших дорогах даже по сей день. Однако мало кто знает, что культовый советский седан мог стать совсем другой машиной – с новым дизайном и "начинкой".

Эта история произошла в начале 1970-х годов, когда Горьковский автозавод наращивал производство новой Волги (ГАЗ-24 отправился на конвейер в 1966 году). Машина поставлялась на внутренний и экспортный рынки, однако в своём привычном виде она не сильно нравилась европейцам – по меркам Запада она была устаревшей. Поэтому, чтобы исправить такое положение дел, было решено обновить Волгу. И вот один из вариантов рестайлинга ГАЗ разработал в сотрудничестве с FIAT.

ГАЗ-24 Волга autoussr.com

Итальянцы подошли со всей серьезностью к вопросу и полностью "перекроили" ГАЗ-24 – и внешне, и технически. Волгу сделали в духе "одноклассника" FIAT-130, на что даже указывает название созданного прототипа – FIAT-130 ГАЗ-24.

ГАЗ-24 Волга от FIAT drive2.ru

С точки зрения дизайна итальянская Волга особо отличалась спереди: появились сдвоенные прямоугольные фары, уменьшенная радиаторная решетка с тонкими горизонтальными поперечинами, другая крышка капота (без характерной "волговской" выштаповки) и бамперы в стиле FIAT-124/ВАЗ-2101. Также претерпели изменения дверные ручки – их сделали втопленными в кузов.

ГАЗ-24 Волга от FIAT drive2.ru

ГАЗ-24 Волга zr.ru

Салон машины также претерпел модернизацию, причем основательную. Торпедо сделали более массивной, особо бросалась в глаза новая приборка со спидометром и тахометром круглой формы и массивная центральная консоль с тумблерами. Также появилась отделка "фиатовским" деревянным шпоном и новый руль, который перекочевал прямиком от FIAT-130.

ГАЗ-24 Волга от FIAT drive2.ru

Технически же итальянская "двадцать четверка" тоже пережила ряд переделок, наибольшие нововведения были внесены под капотом – вместо штатного мотора ЗМЗ тут прописался 2,8-литровый V6 мощностью 160 л.с. от FIAT-130. Кое-какие доработки были внесены и в конструкцию шасси.

Но в итоге попытка обновить ГАЗ-24 оказалась неудачной – машину так и не запустили в производство. Почему? В СССР посчитали, что доработок очень много, поэтому доработанную Волгу ставить на поток не рентабельно. Ну и заодно масла в огонь подлил разразившийся мировой топливный кризис.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что точно такая же судьба постигла ВАЗ-2106, которую дорабатывал Porsche.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!