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10 апреля • обновлено в 18:02
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Как для Франции улучшили Москвич-2141, но его все равно не покупали

8.4т
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Москвич-2141 – одна из последних моделей АЗЛК. Кроме внутреннего рынка, его также поставляли в Западную Европу (в 1990-1993 годах), однако там машину не особо оценили.

В страны Старого света Москвич-2141 экспортировался под названием Aleko 141 S и Aleko SL, причём это были не обычные модели, а улучшенные модификации от Poch – французского дилера, которые занимался адаптацией "Москвичей" под рынок Европы. Но несмотря на то, что заграницей Москвич был своей самой удачной версией, это не помогло ему достичь хороших показателей на рынке.

Москвич-2141 для Франции

Москвич-2141 для Франции

carakoom.com

Aleko 141 S был еще похожим на ту версию, которую продавали в СССР, а вот Aleko SL выглядел заметно "свежее" советского варианта: на него устанавливались модернизированные бампера с юбками (они лучше сказывались на аэродинамике), специальные накладки на дверях и крыльях, более аккуратная и современная радиаторная решетка радиатора, а также спойлер на крышке багажника. Кроме того, европейцам предлагался хетчбэк исключительно в люксовой комплектации и с системой ABS.

Москвич-2141 для Франции

Москвич-2141 для Франции

carakoom.com

Москвич-2141 для Франции

Москвич-2141 для Франции

carakoom.com

Москвич-2141 для Франции

Москвич-2141 для Франции

carakoom.com

И всё же популярность Москвичу во Франции не удалось снискать – за всё время продаж – с 1990 по 1993 год – было реализовано лишь 769 ед. Aleko 141 S и Aleko SL (примерно 400 из них – люксовых). На 2141 не обращали внимания, поскольку он имел большое сходство с французской моделью Simca 1307, которая уже на то время сильно устарела. Ну а затем советский хетчбэк и вовсе убрали из продажи, поскольку он уже не соответствовал экологическим стандартам.

Москвич-2141 для Франции

Москвич-2141 для Франции

carakoom.com

Москвич-2141 для Франции

Москвич-2141 для Франции

carakoom.com

Москвич-2141 для Франции

Москвич-2141 для Франции

carakoom.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как FIAT взялся за доработку советской ГАЗ-24 Волга, но в СССР это не оценили.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
Москвич ретро б/у автомобиль СССР
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
А как могла быть популярной машина с такой низкой надежностью? Разве что в экспортном варианте изменения были не только внешние. В "отечественном" варианте, например, шаровые опоры требовали замены каждые 20-25 тыс.км в то время как у Мазда они проверяются на ТО только после 250 тыс. А про двигатель от ВАЗ-2106 и говорить не приходится, хотя в экспортные модели его не ставили, а применяли Форд или Рено.
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hunt andres
hunt andres
Кстати, выпущено было более 700 тысяч авто. Москвич собирали даже в Болгарии:-) Что касается сравнения с Симкой - оно натянуто. Москвич выглядел гораздо свежее:-)
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hunt andres
hunt andres
Почему для Франции. Я точно на таком катался, с нуля. Хорошая, большая машина была.
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