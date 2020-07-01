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Кабриолет ВАЗ-2110 сломался пополам сразу же на старте

Виталий Сазонов
Новости
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Кабриолет ВАЗ-2110 сломался пополам сразу же на старте

Кабриолет ВАЗ сломался пополам.. Скриншот видео

В Сети появилось довольно забавное видео с неудачным заездом самодельного кабриолета. "Идеальный автомобиль для лета", созданный на базе старого российского седана ВАЗ-2110, оказался провальным проектом.

Как видно в ролике, сразу после начала движения у переделанной "десятки" ВАЗ произошла деформация шасси и кузова. А через несколько секунд автомобиль и вовсе развалился на две части.

Кабриолет ВАЗ сломался пополам.

Кабриолет ВАЗ сломался пополам. Скриншот видео

Очевидно, причиной тому послужила то, что кабриолет сделали самым примитивным способом – машине срезали стойки и крышу, но не усилили кузов.

Что же касается водителя, он не пострадал.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сети удивились фотографии "убитому" Daewoo Lanos на еврономерах.

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