Кабриолет ВАЗ-2110 сломался пополам сразу же на старте
Кабриолет ВАЗ сломался пополам.. Скриншот видео
В Сети появилось довольно забавное видео с неудачным заездом самодельного кабриолета. "Идеальный автомобиль для лета", созданный на базе старого российского седана ВАЗ-2110, оказался провальным проектом.
Как видно в ролике, сразу после начала движения у переделанной "десятки" ВАЗ произошла деформация шасси и кузова. А через несколько секунд автомобиль и вовсе развалился на две части.
Кабриолет ВАЗ сломался пополам. Скриншот видео
Очевидно, причиной тому послужила то, что кабриолет сделали самым примитивным способом – машине срезали стойки и крышу, но не усилили кузов.
Что же касается водителя, он не пострадал.
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