К 80-летию Бэтмена создали суперкар: эффектные фото

Дизайнерское ателье Camal из Турина представило проект BAT80, посвященный 80-летию "Темного рыцаря".

Об этом сообщает пресс-служба компании. В этом году легендарному Бэтмену исполняется 80 лет, поэтому итальянская дизайн-студия Camal решила позаботиться о "Темном рыцаре" и создала в его честь суперкар BAT80 (чтобы посмотреть все фото, доскролльте новость до конца).

BAT80 camalstudio.com

Новости Audi построила кроссовер для Halloween

BAT80 camalstudio.com

Новинка выглядит не менее эффектно, чем другие "Бэтмобили" из культового комикса. При создании проекта итальянские дизайнеры черпали вдохновение в образах машин "Бэтмена" прошлых лет.

BAT80 camalstudio.com

BAT80 camalstudio.com

Автомобиль вытянулся в длину за счет уникального силового агрегата, в составе которого есть электромотор-колеса, суперконденсаторы и ускоритель элементарных частиц. Для охлаждения двигателя используется жидкий азот.

BAT80 camalstudio.com

BAT80 camalstudio.com

Кабина изготовлена из многослойного стекла и для доступа внутрь снабжена сдвижным куполом. Ультразвуковой радар позволяет получить трехмерное голографическое изображение окружающей среды.

BAT80 camalstudio.com

BAT80 camalstudio.com

BAT80 camalstudio.com

Для движения по сложным поверхностям автомобиль снабдили необычными адаптивными колесами. В экстремальных ситуациях диски "выпускают когти", предохраняя шины от повреждений.

BAT80 camalstudio.com

Для борьбы с мировым злом BAT80 также снабдили спереди волновыми пушками и боковым пулеметом, который может использовать различные типы боеприпасов.

BAT80 camalstudio.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, британская компания Jaguar представила геймерский гиперкар для Vision Gran Turismo.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал