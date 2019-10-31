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31 октября • обновлено в 16:56
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К 80-летию Бэтмена создали суперкар: эффектные фото

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Дизайнерское ателье Camal из Турина представило проект BAT80, посвященный 80-летию "Темного рыцаря".

Об этом сообщает пресс-служба компании. В этом году легендарному Бэтмену исполняется 80 лет, поэтому итальянская дизайн-студия Camal решила позаботиться о "Темном рыцаре" и создала в его честь суперкар BAT80 (чтобы посмотреть все фото, доскролльте новость до конца).

BAT80

BAT80

camalstudio.com

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BAT80

BAT80

camalstudio.com

Новинка выглядит не менее эффектно, чем другие "Бэтмобили" из культового комикса. При создании проекта итальянские дизайнеры черпали вдохновение в образах машин "Бэтмена" прошлых лет.

BAT80

BAT80

camalstudio.com

BAT80

BAT80

camalstudio.com

Автомобиль вытянулся в длину за счет уникального силового агрегата, в составе которого есть электромотор-колеса, суперконденсаторы и ускоритель элементарных частиц. Для охлаждения двигателя используется жидкий азот.

BAT80

BAT80

camalstudio.com

BAT80

BAT80

camalstudio.com

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Кабина изготовлена из многослойного стекла и для доступа внутрь снабжена сдвижным куполом. Ультразвуковой радар позволяет получить трехмерное голографическое изображение окружающей среды.

BAT80

BAT80

camalstudio.com

BAT80

BAT80

camalstudio.com

BAT80

BAT80

camalstudio.com

Для движения по сложным поверхностям автомобиль снабдили необычными адаптивными колесами. В экстремальных ситуациях диски "выпускают когти", предохраняя шины от повреждений.

BAT80

BAT80

camalstudio.com

Для борьбы с мировым злом BAT80 также снабдили спереди волновыми пушками и боковым пулеметом, который может использовать различные типы боеприпасов.

BAT80

BAT80

camalstudio.com

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Тема
Новости автомира
Место
Италия Турин
Теги
Бэтмен авто
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