К 60-летию E-type компания Jaguar выпустит 12 коллекционных авто

В марте будущего года компания Jaguar будет отмечать 60-летие культовой модели E-type. По случаю юбилея будет изготовлено 6 купе и 6 родстеров модели. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Jaguar E-type 60 Edition. Фото: jaguar.com

Фирменное подразделение Jaguar Classic изготовит для состоятельных коллекционеров и поклонников марки 6 пар Jaguar E-type 60 Edition. Они посвящены презентационным моделям с номерными знаками 9600 HP и 77 RW, которые дебютировали на Женевском автошоу в марте 1961 года.

Jaguar E-type в Женеве в 1961 году. Фото: jaguar.com

Версия 9600 HP – 3,8-литровый купе цвета Opalescent Gunmetal Grey – стал одним из двух E-type, представленных приглашенным гостям на площади Parc des Eaux Vives в Женеве. В ночь перед презентацией менеджер по связям с общественностью Боб Берри приехал в Швейцарию из Ковентри, чтобы провести тестовые заезды.

Jaguar E-type в Женеве в 1961 году. Фото: jaguar.com

После успешной премьеры купе в руководстве компании отправили в Женеву еще одну машину – 77 RW. За рулем новинки был Норман Дэвис – инженеру по тестированию и разработкам Jaguar. 3,8-литровый родстер цвета British Racing Green за ночь преодолел расстояние от Ковентри до Женевы. В дни работы выставки оба автомобиля использовались в тест-драйвах для журналистов.

Jaguar E-type в Женеве в 1961 году. Фото: jaguar.com

Каждый из 12-ти E-type 60, созданных мастерами Jaguar Classic Works в Уорвикшире, получил оригинальный 3,8-литровый мотор 60-х годов, а их спецификация будет полностью соответствовать выставочным образцам. Единственным отличием юбилейных экземпляров станут уникальные цвета. У 9600 HP – это Flat Out Grey, а у 77 RW – Drop Everything Green.

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Благодаря своему эффектному дизайну E-type занял достойное место в экспозиции Музея современного искусства. Среди владельцев этой модели были такие известные личности, как Брижит Бардо, Тони Кертис, Стив МакКуин, Рой Орбисон, Фрэнк Синатра, Джордж Харрисон, Бритт Экланд и др.

Jaguar E-type в Женеве в 1961 году. Фото: jaguar.com

По словам директора Jaguar Classic Дэна Пинка, сегодня легендарный Jaguar E-type выглядит также привлекательно, как и 60 лет назад. "Коллекция E-type 60 – это дань поклонникам модели, признание наследия и достижений команды, которая создала авто. Сейчас наследники той команды также работают в Jaguar Classic, восстанавливая классические модели и сохраняя их подлинный характер для будущих поколений", – комментирует Дэн Пинк.

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