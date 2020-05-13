Главная Новости
14 мая • обновлено в 16:28
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Интерьер Mercedes S-class 2021 показали на видео

2.8т
Читать материал на украинском

Совсем недавно в сеть просочились первые фото Mercedes S-class 2021 без камуфляжа. При этом новинку показали как снаружи, так и внутри. Теперь салон Мерседеса продемонстрировали на видео.

В новом поколении автомобиль традиционно произведет революцию в сегменте представительских седанов. Пока информации о модели немного. Но мы уже знаем, что снаружи новый S-class получился скромным (в любом случае, стоит дождаться официальных фото), а салон сумеет удивить всех без исключения.

Центральный монитор мультимедийной системы увеличился в размерах и переехал ниже на консоль, заменив таким образом почти все физические переключатели. Еще один дисплей выполняет роль цифрового щитка приборов – это является характерной деталью модели уже несколько поколений подряд.

Салон Mercedes-Benz S-Class 2021

Салон Mercedes-Benz S-Class 2021

instagram.com/liucunyi

Кроме того, огромный седан Мерседес получил новое эффектное рулевое колесо с большим количеством кнопок и переосмысленную систему освещения внутреннего пространства, которая должна создавать расслабленную и роскошную атмосферу.

2021 Mercedes-Benz S-Class без камуфляжа попал в объективы в Китае

2021 Mercedes-Benz S-Class без камуфляжа попал в объективы в Китае

instagram.com/liucunyi

2021 Mercedes-Benz S-Class

2021 Mercedes-Benz S-Class

instagram.com/liucunyi

Будем ждать новых подробностей о долгожданной модели, премьера которой запланирована на осень 2020 года.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о новом необычном двигателе для Mercedes CLS.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто новые авто Mercedes-Benz
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
0
Смешно
1
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гринчишин Тарас
Гринчишин Тарас
Вкотре переконуюсь, що німці остаточно здали позиції...від мпеседеса там одна назва залишилась. Зовнішній дизайн з корейців скопійовано..а от внутрішній....привіт Ілону Маску )))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Авто Новости

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 16 847.

    Вылечились: 4143. Умерли: 456.

  • В мире заболели более 4,4 млн человек, погибли – 296 тысяч.

  • В Украине запустят новое тестирование на коронавирус, которое доступнее, чем ПЦР.

  • ВОЗ предупредила, что коронавирус может остаться с человечеством навсегда, как ВИЧ.

  • Врачи назвали самый опасный ранний симптом COVID-19 – он грозит тяжелой формой заболевания.

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги