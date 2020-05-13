Интерьер Mercedes S-class 2021 показали на видео

Совсем недавно в сеть просочились первые фото Mercedes S-class 2021 без камуфляжа. При этом новинку показали как снаружи, так и внутри. Теперь салон Мерседеса продемонстрировали на видео.
В новом поколении автомобиль традиционно произведет революцию в сегменте представительских седанов. Пока информации о модели немного. Но мы уже знаем, что снаружи новый S-class получился скромным (в любом случае, стоит дождаться официальных фото), а салон сумеет удивить всех без исключения.
Центральный монитор мультимедийной системы увеличился в размерах и переехал ниже на консоль, заменив таким образом почти все физические переключатели. Еще один дисплей выполняет роль цифрового щитка приборов – это является характерной деталью модели уже несколько поколений подряд.
Салон Mercedes-Benz S-Class 2021
instagram.com/liucunyi
Кроме того, огромный седан Мерседес получил новое эффектное рулевое колесо с большим количеством кнопок и переосмысленную систему освещения внутреннего пространства, которая должна создавать расслабленную и роскошную атмосферу.
2021 Mercedes-Benz S-Class без камуфляжа попал в объективы в Китае
instagram.com/liucunyi
2021 Mercedes-Benz S-Class
instagram.com/liucunyi
Будем ждать новых подробностей о долгожданной модели, премьера которой запланирована на осень 2020 года.
Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о новом необычном двигателе для Mercedes CLS.
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