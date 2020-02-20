Honda создала соперника Renault Sandero. Первые изображения

Honda City – компактная модель японской компании. Ранее был представлен бюджетный седан. Теперь с таким же именем подготовили пятидверный хэтчбек.

Как стало известно OBOZREVATEL, новую Хонда Сити показали на патентных изображениях. Автопроизводители всегда защищают дизайн своих новых моделей в патентных бюро. Благодаря этому можно внимательно изучить внешность Honda City 2021 модельного года.

Honda City 2021 – новое бюджетное авто global.honda

Новый бюджетный хэтчбек Хонда размером с Renault Sandero (который и будет его основным конкурентом) спереди полностью повторяет дизайн седана City. Линия бокового остекления и двери по форме также соответствуют четырехдверке. В основе лежит платформа от новой Honda Jazz 2020.

Корма City 2021 получила спортивный дизайн global.honda

Задняя часть предсказуемо получила новый дизайн с другим бампером и стильными фонарями довольно агрессивного вида. Наверняка модель в первую очередь ориентируют на молодых покупателей, которым важен яркий дизайн новой машины.

В профиль новая Honda City выглядит сбалансированно global.honda

У двух Honda City, скорее всего, будет одинаковый салон global.honda

Салон Honda City в пятидверном кузове пока не показали, но он должен полностью соответствовать таковому в седане.

Седан Хонда Сити 2021 уже рассекречен global.honda

Сзади новый хэтчбек отличается от уже представленной City global.honda

Наверняка модель получит тот же литровый турбированный двигатель на 122 л.с. и 173 Нм крутящего момента, сочетающийся с бесступенчатым вариатором. Официальная премьера хэтчбека состоится до конца 2020 года.

В основе семейства Honda City использованы компоненты Honda Jazz global.honda

Renault Sandero – один из популярнейших автомобилей в этом классе group.renault.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самой дешевой модели Honda, которая скоро появится на европейском рынке.

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