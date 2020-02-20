Honda создала соперника Renault Sandero. Первые изображения

Honda City – компактная модель японской компании. Ранее был представлен бюджетный седан. Теперь с таким же именем подготовили пятидверный хэтчбек.
Как стало известно OBOZREVATEL, новую Хонда Сити показали на патентных изображениях. Автопроизводители всегда защищают дизайн своих новых моделей в патентных бюро. Благодаря этому можно внимательно изучить внешность Honda City 2021 модельного года.
Honda City 2021 – новое бюджетное авто
global.honda
Новый бюджетный хэтчбек Хонда размером с Renault Sandero (который и будет его основным конкурентом) спереди полностью повторяет дизайн седана City. Линия бокового остекления и двери по форме также соответствуют четырехдверке. В основе лежит платформа от новой Honda Jazz 2020.
Корма City 2021 получила спортивный дизайн
global.honda
Задняя часть предсказуемо получила новый дизайн с другим бампером и стильными фонарями довольно агрессивного вида. Наверняка модель в первую очередь ориентируют на молодых покупателей, которым важен яркий дизайн новой машины.
В профиль новая Honda City выглядит сбалансированно
global.honda
У двух Honda City, скорее всего, будет одинаковый салон
global.honda
Салон Honda City в пятидверном кузове пока не показали, но он должен полностью соответствовать таковому в седане.
Седан Хонда Сити 2021 уже рассекречен
global.honda
Сзади новый хэтчбек отличается от уже представленной City
global.honda
Наверняка модель получит тот же литровый турбированный двигатель на 122 л.с. и 173 Нм крутящего момента, сочетающийся с бесступенчатым вариатором. Официальная премьера хэтчбека состоится до конца 2020 года.
В основе семейства Honda City использованы компоненты Honda Jazz
global.honda
Renault Sandero – один из популярнейших автомобилей в этом классе
group.renault.com
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самой дешевой модели Honda, которая скоро появится на европейском рынке.
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