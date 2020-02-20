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20 февраля • обновлено в 20:28
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Honda создала соперника Renault Sandero. Первые изображения

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Honda City – компактная модель японской компании. Ранее был представлен бюджетный седан. Теперь с таким же именем подготовили пятидверный хэтчбек.

Как стало известно OBOZREVATEL, новую Хонда Сити показали на патентных изображениях. Автопроизводители всегда защищают дизайн своих новых моделей в патентных бюро. Благодаря этому можно внимательно изучить внешность Honda City 2021 модельного года.

Honda City 2021 – новое бюджетное авто

Honda City 2021 – новое бюджетное авто

global.honda

Новый бюджетный хэтчбек Хонда размером с Renault Sandero (который и будет его основным конкурентом) спереди полностью повторяет дизайн седана City. Линия бокового остекления и двери по форме также соответствуют четырехдверке. В основе лежит платформа от новой Honda Jazz 2020.

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Корма City 2021 получила спортивный дизайн

Корма City 2021 получила спортивный дизайн

global.honda

Задняя часть предсказуемо получила новый дизайн с другим бампером и стильными фонарями довольно агрессивного вида. Наверняка модель в первую очередь ориентируют на молодых покупателей, которым важен яркий дизайн новой машины.

В профиль новая Honda City выглядит сбалансированно

В профиль новая Honda City выглядит сбалансированно

global.honda

У двух Honda City, скорее всего, будет одинаковый салон

У двух Honda City, скорее всего, будет одинаковый салон

global.honda

Салон Honda City в пятидверном кузове пока не показали, но он должен полностью соответствовать таковому в седане.

Седан Хонда Сити 2021 уже рассекречен

Седан Хонда Сити 2021 уже рассекречен

global.honda

Сзади новый хэтчбек отличается от уже представленной City

Сзади новый хэтчбек отличается от уже представленной City

global.honda

Наверняка модель получит тот же литровый турбированный двигатель на 122 л.с. и 173 Нм крутящего момента, сочетающийся с бесступенчатым вариатором. Официальная премьера хэтчбека состоится до конца 2020 года.

В основе семейства Honda City использованы компоненты Honda Jazz

В основе семейства Honda City использованы компоненты Honda Jazz

global.honda

Renault Sandero – один из популярнейших автомобилей в этом классе

Renault Sandero – один из популярнейших автомобилей в этом классе

group.renault.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самой дешевой модели Honda, которая скоро появится на европейском рынке.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
новости Renault Honda новые авто бюджетный автомобиль авто
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