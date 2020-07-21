Ford планирует возродить имя Maverick

По инсадерской информации, полученной журналистами портала Musclecars & Trucks, компания Ford планирует возродить модель Maverick.

Напомним, что одноименная модель внедорожника продавалась на европейском рынке с 2001 по 2005 год. Под именем Maverick скрывался Ford Escape, созданный при участии компании Mazda, а в период с 1996 по 2001 так назывался "ребейджинговый" Nissan Terrano II, продававшийся в Европе через дилерскую сеть Ford. Еще раньше под таким именем на некоторых рынках предлагался Nissan Patrol. А впервые это имя использовалось в 70-е годы для компактный 2- и 4-дверных седанов Ford.

Оригинальный Ford Maverick (1969-1977). Фото: media.ford.com

Под именем Ford Maverick в разные годы скрывались: Nissan Patrol (1988-1997). Фото: media.ford.com

...Nissan Terrano II (1993-2000). Фото: media.ford.com

...Ford Escape (2001-2005). Фото: media.ford.com

После громкого дебюта возрожденного вездехода Bronco, а также стабильно растущего спроса на кроссоверы и внедорожники всех размеров, появление модели Maverick выглядит вполне логично. Не исключено, что новинка заменит в гамме моделей компакnный Ford EcoSport, который выпускается с 2012 года.

На фирменной презентации дебют Maverick запланирован на 2021 год. Фото: media.ford.com

Автомобиль будет построен на "фордовской" платформе C2. Эта гибкая архитектура уже используется на европейской модели Ford Focus, новом "паркетнике" Ford Escape и дебютировавшем на прошлой неделе Bronco Sport.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Ford и Volkswagen объединят усилия в сегменте коммерческих авто.