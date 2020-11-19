Ford начал выпуск кроссовера с запасом хода 1000 км и объявил его цену

Компания Ford приступила к выпуску нового кроссовера – Kuga Hybrid. Особенностью новинки стала высокая автономность хода – 1000 км, а также небольшой расход топлива – в смешанном цикле он составляет 5,4 л / 100 км. Цена на автомобиль уже объявлена – так, в Германии он стоит от 37 тыс. евро.

Как сообщил "голубой овал" в своем пресс-релизе, Kuga Hybrid оснащен силовой установкой, которая сочетает в себе 2,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель, электромотор и аккумулятор емкостью 1,1 кВтч. Зарядить машину от розетки не получится – это классический гибрид, где батарея и электромотор установлены строго для экономии топлива и увеличения "дальнобойности".

Мощность автомобиля составляет 190 л.с. Отметку в 100 км/ч он преодолевает за 9,1 сек. В базе кроссовер предлагает передний привод, а за доплату доступна система 4х4. Трансмиссия – вариатор.

Оснащение Ford Kuga Hybrid включает адаптивный круиз-контроль, распознавание дорожных знаков, систему удержания полосы движения, мониторинг слепых зон, помощь при парковке. В качестве опции предусмотрена информационно-развлекательная система Ford SYNC 3 с 8,0-дюймовым экраном и аудиосистема B&O.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Ford представил электрический Transit. Уже известна и цена новинки.