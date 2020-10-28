FIAT показал свой ответ новым Logan и Sandero

Компания FIAT обновила семейство бюджетных моделей Tipo. Автомобиль получил измененную внешность, пересмотренный салон, новую технику, а также дебютировал в еще одном, четвертом типе кузова. Данные изменения помогут конкурировать итальянцам с новыми "Логан" и "Сандеро", которые дебютировали несколько недель назад.

Как следует из пресс-релиза компании, в целом FIAT Tipo сохранил свой облик, однако получил новое "лицо" – вместо логотипа марки на радиаторной решетке теперь красуется крупная надпись "FIAT", плюс появились другие бамперы и фары. Освещение у автомобиля отныне полностью светодиодное и, по словам автопроизводителя, за счет установки новой оптики не только улучшился обзор в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, но и снизилось потребление электроэнергии. Довершает внешнюю картину изменений колеса в новом дизайне и новые цвета кузова – Ocean Blue и Paprika Orange.

Что же касается интерьера, он стал более современным. "Фиатовцы" установили новую 7-дюймовую приборную панель и мультимедиа-систему Uconnect с 10,25-дюймовым экраном. Кроме того, "Типо" снабдили новым (более компактным, но при этом таким же практичным) рулевым колесом и новым блоком управлениям отопителя.

Претерпела трансформацию и линейка двигателей FIAT Tipo. Бензиновый агрегат остался только один – это модернизированный 1.0 GSE T3 (три цилиндра, турбонаддув) на 100 л.с. и 190 Нм (пришел на замену двум моторам 1.4). А вот дизельных мотора два – это обновленный 1.6 MultiJet, который представлен в двух вариантах мощности – 95 л.с. и 130 сил.

Наконец, самое интересное новшество – к уже существующим седану, пятидверному хэтчбеку и универсалу добавилось новое предложение в виде кроссоверного хетчбэка. Он построен на базе обычного хэтчбека и отличается увеличенным клиренсом (почти на 4 см), пластиковым обвесом, другими бамперами и молдингами на крыше.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что FIAT представил новую версию электромобиля 500. Машина получила дополнительную дверь и стала при этом дешевле.