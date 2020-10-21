FIAT показал конкурента Renault Sandero Stepway за $8 500

Компания FIAT обновила свою ультра бюджетную модель – хетбчэк Mobi. В рамках рестайлинга машина получила кроссоверную версию Mobi Trekking, которая будет конкурировать, среди прочих, с Renault Sandero Stepway.

Fiat Mobi – это миниатюрный пятидверный хэтчбек длиной всего 3,57 метра. Как пишет auto.cz, от дореформенного варианта новинка отличается более свежим внешним видом (в частности, была установлена новая радиаторная решетка с горизонтальными планками и новый логотип марки с заглавными буквами), а также слегка измененным салоном – внутри появилась последняя версия мультимедийной системы UConnect с семидюймовым сенсорным экраном, которая поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

Что же касается кроссоверного варианта, его снабдили внедорожным пластиковым обвесом, рейлингами на крыше и увеличенным с 156 мм до 190 мм клиренсом. По этому показателю FIAT Mobi Trekking превосходит многие европейские городские кроссоверы (например, клиренс Skoda Kamiq составляет 182 мм).

Как и прежде, новинка будет ориентирована на южноамериканский рынок. И здесь она будет продаваться с тем же мотором, что и раньше: 75-сильным двигателем 1.0 Fire Evo Flex, который работает на бензине и этаноле.

Стоимость обычного хетчбэка составляет 7 000 долларов, а кроссоверной версии Mobi Trekking – 8 500.

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