FIAT опередил Renault в сегменте коммерческого транспорта

"Укравтопром" опубликовала результаты продаж коммерческого транспорта в Украине за 2020 год. В лидеры вышел итальянский FIAT, опередив французский Renault.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации. По итогам минувшего года в Украине было реализовано 11578 единиц коммерческой техники различных брендов. Это на 6% меньше, чем годом ранее, когда украинский коммерческих автопарк пополнили 12,4 тысячи машин.

В последнем месяце 2020 года первую регистрацию в Украине получили 1633 автомобиля. Это лучший результат за весь минувший год – он на 9% превзошел декабрьский показатель 2019 года. Но даже предновогодняя активность на рынке не смогла существенно повлиять на общие результаты.

Интересно отметить, что впервые за много лет самой популярной маркой в сегменте новых коммерческих автомобилей стал FIAT с результатом 2008 машин. Это почти на 35% превышает прошлогодний результат.

Французская марка Renault уступила лидерство, реализовав на отечественном рынке 1959 машин (-21%). Третий результат у компании Peugeot, которая также нарастила свою долю продаж, реализовав 1122 автомобиля (+36%). На четвертом месте с небольшим отставанием расположится бренд Ford, в активе которого 936 регистраций (+2%). Замыкает ТОП-5 компания Citroen, показавшая почти двукратный рост продаж – 896 автомобилей.

В ТОП-10 по итогам года вошли также белорусский MAZ (757 авто), немецкие Mercedes-Benz (635), Volkswagen (551), MAN (448) и итальянский Iveco (422).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, акционеры концернов FCA и Group PSA одобрили сделку о слиянии, а компании Ford и Volkswagen объединят усилия в области создания коммерческой техники.