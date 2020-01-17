Лимузин для стрельбы и тарана: авто из охраны Путина продают за $140 000

В России продают эксклюзивный Mercedes-Benz G55 AMG середины 00-х. Внедорожник примечателен своим исполнением, но, что еще более интересно, ранее он принадлежал кортежу президента РФ.

О необычном автомобиле рассказал YouTube-проект "ПриветТачка". Президентский Гелендваген отличается удлиненным кузовом и оснащением, которое не встретишь на серийном автомобиле.

Mercerdes из охраны Путина Royal Motors

Новости Самый загадочный электромобиль оценили в 545 тысяч долларов

Кузов машины растянут на 58 см, при этом его задние двери – раздвижные, а вместо крышки багажника установлены вертикально ориентированные дверки. С таким тюнингом автомобиль больше похожий на элитную маршрутку, однако такой апгрейд сделали с практической точки зрения: чтобы охрана могла отстреливаться на ходу (то есть, с открытыми дверьми) в случае нападения на Владимира Путина.

Mercerdes из охраны Путина Royal Motors

Mercerdes из охраны Путина Royal Motors

Mercerdes из охраны Путина Royal Motors

Ну а если вдруг президент почувствовал бы потенциальную угрозу, он смог бы усадить охрану прямо на кузов автомобиля для пущей бдительности – для этого предусмотрены специальные подножки и массивные поручни.

Салон такого Mercedes-Benz G55 AMG отделан рельефным алюминием, в центральной части установлены сиденья, которые поворачиваются на 360 градусов, а сзади – пара откидных скамеек, как у бортового грузовика. Кроме того, внутри также есть поручень для устойчивого ведения огня на ходу,

Mercerdes из охраны Путина Royal Motors

Mercerdes из охраны Путина Royal Motors

Также у "путинского" Mercerdes есть зеркала заднего вида для задних пассажиров, система Пелена-7 2М (блокиратор радиоуправляемых взрывных устройств) и усиленная передняя часть, которой можно таранить всё на своём пути в случае необходимости. Под капотом установлен 5,4-литровый V8 мощностью порядка 507 л.с. Колеса и тормозная система — от более мощного G65 AMG.

Новости Двое мужчин обнаружили в ангаре 15 покинутых авто довоенной эпохи

Продают экзотическую машину в матовом окрасе за 140 000 долларов.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в гараже нашли брошенный Mercedes, который впоследствии продали за 800 000 долларов.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!