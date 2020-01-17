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17 января • обновлено в 14:38
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Лимузин для стрельбы и тарана: авто из охраны Путина продают за $140 000

1.3т
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В России продают эксклюзивный Mercedes-Benz G55 AMG середины 00-х. Внедорожник примечателен своим исполнением, но, что еще более интересно, ранее он принадлежал кортежу президента РФ.

О необычном автомобиле рассказал YouTube-проект "ПриветТачка". Президентский Гелендваген отличается удлиненным кузовом и оснащением, которое не встретишь на серийном автомобиле.

Mercerdes из охраны Путина

Mercerdes из охраны Путина

Royal Motors

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Кузов машины растянут на 58 см, при этом его задние двери – раздвижные, а вместо крышки багажника установлены вертикально ориентированные дверки. С таким тюнингом автомобиль больше похожий на элитную маршрутку, однако такой апгрейд сделали с практической точки зрения: чтобы охрана могла отстреливаться на ходу (то есть, с открытыми дверьми) в случае нападения на Владимира Путина.

Mercerdes из охраны Путина

Mercerdes из охраны Путина

Royal Motors

Mercerdes из охраны Путина

Mercerdes из охраны Путина

Royal Motors

Mercerdes из охраны Путина

Mercerdes из охраны Путина

Royal Motors

Ну а если вдруг президент почувствовал бы потенциальную угрозу, он смог бы усадить охрану прямо на кузов автомобиля для пущей бдительности – для этого предусмотрены специальные подножки и массивные поручни.

Салон такого Mercedes-Benz G55 AMG отделан рельефным алюминием, в центральной части установлены сиденья, которые поворачиваются на 360 градусов, а сзади – пара откидных скамеек, как у бортового грузовика. Кроме того, внутри также есть поручень для устойчивого ведения огня на ходу,

Mercerdes из охраны Путина

Mercerdes из охраны Путина

Royal Motors

Mercerdes из охраны Путина

Mercerdes из охраны Путина

Royal Motors

Также у "путинского" Mercerdes есть зеркала заднего вида для задних пассажиров, система Пелена-7 2М (блокиратор радиоуправляемых взрывных устройств) и усиленная передняя часть, которой можно таранить всё на своём пути в случае необходимости. Под капотом установлен 5,4-литровый V8 мощностью порядка 507 л.с. Колеса и тормозная система — от более мощного G65 AMG.

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Продают экзотическую машину в матовом окрасе за 140 000 долларов.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в гараже нашли брошенный Mercedes, который впоследствии продали за 800 000 долларов.

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Автор
Валентин Петров
Теги
внедорожник Mercedes-Benz
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