В Чехии выставили на продажу самую необычную Lada. Такой автомобиль сложно встретить в наших краях, поскольку выпускался и продавался он в Европе, а тираж этой экзотики был крайне небольшим.

Как выяснил OBOZREVATEL, речь идёт об автомобиле под названием Lada Bohse Euro Star. По сути, это хорошо известная Lada 2105 (в некоторых странах Европы она продавалась как Nova), которую немецкая компания Johann Bohse превратила в универсальный автомобиль для отдыха или, если хотите, пляжный багги.

Lada Bohse Euro Star auto.cz

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Немцы вязли за основу базу от "пятерки", а на верх установили совершенно новый кузов: стеклопластиковый "кожух", лишенный дверей и крыши. Благодаря этому обычный седан был переделан в пикап с открытой кабиной и вместимостью до пяти человек. Впрочем, крыши и двери (последние делались из ткани) можно было заказать за доплату.

Рекламная брошюра Lada Bohse Euro Star autobild.de

Под капотом машины располагался всё тот же вазовский 1,2-литровый четырехцилиндровый двигатель на 60 л.с. (89 Нм), который состыковывался с четырехступенчатой механической коробкой передач и задним приводом. Салон также практически полностью заимствовался у ВАЗ-2105.

Lada Bohse Euro Star auto.cz

Lada Bohse Euro Star auto.cz

Lada Bohse Euro Star auto.cz

Lada Bohse Euro Star auto.cz

Lada Bohse Euro Star auto.cz

Lada Bohse Euro Star auto.cz

Несмотря на всю свою экзотичность, публика автомобиль не оценила – за два года производства, с 1988 по 1990-й, всего было выпущено от 200 до 250 переделанных "пятёрок", хотя некоторые источники и вовсе говорят о нескольких десятках выпущенных экземпляров. Поэтому сегодня этот автомобиль представляет собой большую редкость. Видимо, этим и объясняется его цена: за свою Lada Bohse Euro Star продавец просит 200 000 чешских крон (7 890 евро). К слову, это больше, чем стоит новая Dacia Logan: в Чехии за популярный седан просят от 169 900 крон.

Lada Bohse Euro Star, которую сейчас продают в Чехии auto.cz

Lada Bohse Euro Star, которую сейчас продают в Чехии auto.cz

Lada Bohse Euro Star, которую сейчас продают в Чехии auto.cz

Lada Bohse Euro Star, которую сейчас продают в Чехии auto.cz

Lada Bohse Euro Star, которую сейчас продают в Чехии auto.cz

Lada Bohse Euro Star, которую сейчас продают в Чехии auto.cz

В объявлении отмечается, что продаваемый багги был выпущен в 1990 году, на сегодняшний день его пробег составляет 29 тысяч км.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, недавно в продаже появилась другая не менее редкая Lada – внедорожник ВАЗ-21099. Его оценили в 800 долларов.

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