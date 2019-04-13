Будут снимать на видео: в МВД рассказали новые детали получения водительских прав

Для проведения практических экзаменов по вождению в Украине закупят камеры видеонаблюдения и другое специальное оборудование для аудиозаписи, планшеты для экзаменатора, где он будет отмечать ошибки курсанта.

Об этом в эфире ObozTV рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий. Он добавил, что закупку техники планируют провести в ближайшее время, и это поможет избежать много провокационных действий во время сдачи экзамена.

"Для каждого экзамена нужно по 3-4 видеокамеры. Это будет предохранителем для экзаменатора, чтобы он не делал никаких глупостей. А для кандидата в водители, понятно, что это будет защита его интересов. Он сможет согласиться или оспорить решение экзаменатора, если у него другое видение и он не согласен с результатом", – сказал он.

Для здачи тестов Главный сервисный центр на своем сайте подготовил перечень открытых вопросов, по которым можно подготовиться к сдаче теоретического экзамена, рассказал Криклий.

"Также работает онлайн-тренажер, где можно проверить, есть ли достаточное количество знаний, чтобы здать теорию", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине решили изменить правила выдачи удостоверений водителя и обучения в автошколах. Решение было принято Кабинетом министров на заседании в среду, 3 апреля. Все нововведения будут вводиться постепенно и полностью заработают только через полгода.

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