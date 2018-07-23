Экс-президент Fiat Chrysler впал в кому - СМИ

Бывший президент гоночной команды Ferrari и итальянского концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Серджио Маркионне впал в кому.

По информации издания Gazzetta dello Sport, Маркионне перевели в реанимацию после того, как в период восстановления ему резко стало хуже.

Отмечается, что врачи сделали операцию несколько недель назад. Также ожидалось, что период восстановления будет коротким.

Кроме этого, по информации источника издания, состояние Серджио – необратимое. В Fiat Chrysler и в семье Серджио никак не прокомментировали информацию.

Серджио Маркионне sportarena.com

На днях Серджио Маркионне покинул свой пост гендиректора FCA по состоянию здоровья. Главным управляющим директором (CEO) компании назначен глава марки Jeep Майк Мэнли.

Серджио Маркионне стал президентом компании Fiat в 2004 году и в 2009 году непосредственно руководил слиянием с обанкротившимся концерном Chrysler. В последних заявлениях Маркионне допускал, что вскоре покинет пост руководителя FCA, но собирался сделать это не раньше 2019 года. Fiat была основана в 1899 году и производит автомобили под брендами Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Ferrari и Maserati.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что недавно в Германии завершился 11-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.