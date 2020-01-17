Её место в музее: обнаружена идеальная б/у Skoda

В Польше продают старую Skoda, которая приведет в восторг любого фаната марки. Автомобиль имеет крайне небольшой пробег и отличается идеальным состоянием.

Как выяснил OBOZREVATEL, польский продавец предлагает Skoda Favorit 1991 года, которая проехала за свои 29 лет всего 2602 км. Хотя в объявлении указано, что пробег составляет 262 км, но показатель одометра свидетельствуют о том, что это опечатка. Возможно, намеренная – чтобы привлечь больше внимания к объявлению.

Skoda Favorit в идеальном состоянии otomoto.pl

Так или иначе, но автомобиль выглядит будто вчера выехал из салона – он абсолютно новый (к кузову, салону, ходовой нет никаких претензий). Зачастую такие машины можно увидеть лишь в музее или частной коллекции.

Skoda Favorit в идеальном состоянии otomoto.pl

Skoda Favorit в идеальном состоянии otomoto.pl

Skoda Favorit в идеальном состоянии otomoto.pl

Еще ода примечательная черта данной Шкоды – эксклюзивный синий цвет. В то же время шильдик 135 L указывает на то, что данный автомобиль имеет базовую комплектацию.

Skoda Favorit в идеальном состоянии otomoto.pl

Skoda Favorit в идеальном состоянии otomoto.pl

Skoda Favorit в идеальном состоянии otomoto.pl

Skoda Favorit в идеальном состоянии otomoto.pl

Skoda Favorit в идеальном состоянии otomoto.pl

Skoda Favorit в идеальном состоянии otomoto.pl

Какова же цена данного хетчбека? Владелец из Кельце хочет за нее 30 000 злотых или же 7 000 евро.

Skoda Favorit в идеальном состоянии otomoto.pl

Skoda Favorit в идеальном состоянии otomoto.pl

Skoda Favorit в идеальном состоянии otomoto.pl

Skoda Favorit в идеальном состоянии otomoto.pl

Skoda Favorit в идеальном состоянии otomoto.pl

Отметим, что Skoda Favorit выпускался с 1987 по 1994 годы. В свое время это был массовый и популярный автомобиль, который раскупался, в том числе, в СССР. Автомобиль оснащался 1,3-литровым двигателем, который изначально выдавал 58 л.с., а чуть позднее– 64 силы. Трансмиссия – 5-ступенчатая МКПП.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в Украине объявили цены на новый кроссовер Skoda Kamiq.

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