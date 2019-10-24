Главная Новости
24 октября • обновлено в 15:09
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Двухмоторный Nissan Leaf не оставит Tesla никаких шансов

1.7т Читать материал на украинском

На фирменном полигоне в Японии Nissan проводит тесты электрокара Leaf с двумя моторами и полноприводной трансмиссией.

Об этом сообщат портал Motor1. Опытный образец получил в свое распоряжение два электромотора, каждый из которых отвечает за свою пару колес. Суммарная мощность такого тандема достигает 304 л.с., а крутящему моменту в 680 Нм могут позавидовать многие спорткары.

Новости
Электромобиль Nissan Leaf превратился в кроссовер

Динамические характеристики полноприводного хэтчбека пока сохраняют в секрете, но он однозначно "веселее" серийного 214-сильного Leaf e+, который разгоняется до "сотни" за 6,9 секунды. С дополнительным табуном в 90 лошадок и вдвое большим крутящим моментом новинка явно способна удивить.

Nissan Leaf

Nissan Leaf

motor1.com

Новости
"Главный конкурент Tesla": Nissan показала электрический кроссовер Ariya

Двухмоторный Leaf получил 17-дюймовые легкосплавные диски Volk Racing, обутые в низкопрофильную резину размерности 215/55 спереди и 235/50 – сзади. Новинка стала немного короче, шире и ниже серийного "собрата". Кроме того, в салоне появился 12,3-дюймовый сенсорный дисплей, расположенный по центру приборной панели.

Nissan Leaf

Nissan Leaf

motor1.com

Даже если решение о серийном производстве спортивного Leaf не будет принято, он со всей очевидностью демонстрирует, что "заряженные" хэтчбеки могут стать полностью электрическими.

Nissan Leaf

Nissan Leaf

motor1.com

Nissan Leaf

Nissan Leaf

motor1.com

Напомним, что партнеры по альянсу Nissan-Renault в марте 2019 года показали 460-сильный концепт Renault Zoe E-Sport и даже пообещали выпустить двухмоторный электрический Zoe RS, который заменит Clio RS с бензиновым мотором.

Renault Zoe E-Sport

Renault Zoe E-Sport

media.renault.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, на автошоу в Токио Nissan представил эффектный концепт премиум-класса.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Тема
Новости автомира
Место
Япония
Теги
Nissan электромобили
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel