Двухмоторный Nissan Leaf не оставит Tesla никаких шансов

На фирменном полигоне в Японии Nissan проводит тесты электрокара Leaf с двумя моторами и полноприводной трансмиссией.

Об этом сообщат портал Motor1. Опытный образец получил в свое распоряжение два электромотора, каждый из которых отвечает за свою пару колес. Суммарная мощность такого тандема достигает 304 л.с., а крутящему моменту в 680 Нм могут позавидовать многие спорткары.

Новости Электромобиль Nissan Leaf превратился в кроссовер

Динамические характеристики полноприводного хэтчбека пока сохраняют в секрете, но он однозначно "веселее" серийного 214-сильного Leaf e+, который разгоняется до "сотни" за 6,9 секунды. С дополнительным табуном в 90 лошадок и вдвое большим крутящим моментом новинка явно способна удивить.

Nissan Leaf motor1.com

Двухмоторный Leaf получил 17-дюймовые легкосплавные диски Volk Racing, обутые в низкопрофильную резину размерности 215/55 спереди и 235/50 – сзади. Новинка стала немного короче, шире и ниже серийного "собрата". Кроме того, в салоне появился 12,3-дюймовый сенсорный дисплей, расположенный по центру приборной панели.

Nissan Leaf motor1.com

Даже если решение о серийном производстве спортивного Leaf не будет принято, он со всей очевидностью демонстрирует, что "заряженные" хэтчбеки могут стать полностью электрическими.

Nissan Leaf motor1.com

Nissan Leaf motor1.com

Напомним, что партнеры по альянсу Nissan-Renault в марте 2019 года показали 460-сильный концепт Renault Zoe E-Sport и даже пообещали выпустить двухмоторный электрический Zoe RS, который заменит Clio RS с бензиновым мотором.

Renault Zoe E-Sport media.renault.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, на автошоу в Токио Nissan представил эффектный концепт премиум-класса.

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