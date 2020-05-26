Два военных внедорожника продают за 140 000 долларов

Американские военные внедорожники Humvee, которые многим так понравились, что превратились в гражданские Hummer, удивляют до сих пор. Два таких авто продают в интернете.

Объявления размещены одним продавцом на eBay: раз и два. Цены – $52 500 и $89 000 соответственно, но можно купить все сразу, заплатив разом 141 500 долларов. Взамен покупатель получит действительно выдающиеся автомобили.

Мало того, что и сами по себе эти военные Humvee, которые действительно находились в армии, выглядят угрожающе, так они еще оснащены дополнительным оборудованием. Только взгляните на эти огромные мощные бамперы, с помощью которых, кажется, можно эффективно решить любой спор на дороге.

Военные Humvee выставили на продажу ebay.com

Военные Humvee выставили на продажу ebay.com

Военные Humvee выставили на продажу ebay.com

Также стоит отметить дополнительную светотехнику, невероятное количество различных креплений, камер и радаров. В комплекте есть армейские сумки и рюкзаки, а со вторым бронированным внедорожником даже поставляется копия винтовки.

Военные Humvee выставили на продажу ebay.com

Военные Humvee выставили на продажу ebay.com

Военные Humvee выставили на продажу ebay.com

Пробег машин маленький, хотя более дорогой Humvee проехал немного меньше: 698 км против 1450 км. Трудно сказать, возможно ли поставить такое транспортное средство на учет и передвигаться по дорогам общего пользования. Но это, скорее всего, уже будет заботой американских покупателей.

Военные Humvee выставили на продажу ebay.com

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что General Motors возрождает бренд Hummer на грядущем электрическом внедорожнике.

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