Дизельный Mercedes W124 завелся после 16 лет простоя на улице

Дизельные Mercedes-Benz прошлого века давно обрели славу супер надежных авто. Двигатели таких машин безотказны, а если и выходят из строя, то зачастую легко поддаются ремонту.

А в некоторых случаях "мерсовские" дизели не сдаются даже тогда, когда, казалось бы, самой машине пора в утиль. Яркий тому пример – Mercedes-Benz W124 200D 1988 года, который обнаружил YouTube-блогер Flexiny.

Mercerdes W124, который 16 лет простоял под открытым небом. Скриншот видео

Данный автомобиль в течение 16 лет находился в заброшенном состоянии на улице. За это время седан почти остался без ЛКП, поржавел в "проблемных" местах, покрылся сухой листвой и даже оброс мхом. А вот мотор оказался в куда лучшем состоянии, чем можно было ожидать.

Большинство элементов двигателя пребывали в хорошем состоянии, включая картер. Двигатель почистили от мусора, затем проверили на работоспособность основные системы (включая привод, уровень масла) и установили новую батарею, после чего попытались завести. С первой попытки сердце W124 запустить не удалось, но после того, как старый ремень ГРМ заменили на новый, а в расширительный бачок залили свежую охлаждающую жидкость, всё получилось. С первого раза!

Двигатель Mercedes W124 в запущенном состоянии. Скриншот видео

Причем вся операция проходила не на СТО, а прямо на месте с помощью подручных средств. Было бы неплохо также проверить работоспособность коробку передач, но в любом случае над восстановлением машины нужно поработать – хотя бы потому, что двигатель всё же нуждается в дополнительном ремонте, несмотря на то, что оказался живым.

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