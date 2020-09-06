Дизельный двигатель разорвало после 8 минут работы на пределе

YouTube-канал KT3406E, который специализируется на проведении различных экспериментах с транспортной техникой, решил показать, что произойдет, если дизельный двигатель будет работать на максимальных нагрузках продолжительное время.

Для воплощения своей затеи блогеры взяли старый седельный тягач GMC 1970-х годов выпуска, оснащенный мотором Detroit Diesel 8V71. Интересно, что до эксперимента автомобиль не заводили целых 12 лет (чтобы посмотреть видео, досколльте до конца новости).

Грузовик специально обездвижили путем снятия передней оси и моста. После этого двигатель разогнали до 4500 об/мин, вдавив педаль газа в пол.

Какое-то время мотор работал без перебоев, но затем из него начал идти черный густой дым, а на 8-й минуте интенсивной работы он загорелся ярким пламенем.

Повреждения двигателя после эксперимента. Скриншот видео

После этого ютуберы разобрали мотор и установили повреждения. Оказалось, что у него вышли из строя несколько клапанов и один поршень, тогда как цилиндры покрылись царапинами. А вот остальные семь из восьми поршней, а также коленчатый вал, на удивление, не получили никаких повреждений.

Данный эксперимент наглядно показывает, насколько могут быть опасны старые дизельные авто, особенно с изношенными уплотнителями – если масло попадет в камеру сгорания, оно может воспламениться. Чтобы этого не допустить, двигатель нужно лишить топлива или воздуха.

Разгон и момент возгорания:

Последствия для двигателя:

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