Девушка разбила авто за 8 000 000 гривен и сбежала

Молодая девушка попала в ДТП на Aston Martin Vanquish за $300 000 (8 000 000 грн). Виновница сбежала с места ДТП, но в машине остался 27-летний владелец транспортного средства.

Авария произошла в австралийском Мельбурне. Девушка не справилась с управлением кабриолетом Aston Martin Vanquish Volante и врезалась в столбик возле остановки трамвая. Учитывая более чем 500-сильную мощность двигателя V12, для потери контроля над машиной достаточно и небольшой скорости. В сочетании с недостатком опыта управления высокопроизводительными суперкарами такие ситуации часто заканчиваются ДТП.

Виновница ДТП сбежала с места происшествия, но оставила на месте владельца ТС. Фото: carscoops.com

На переднем сиденье автомобиля находился владелец люксового автомобиля – 27-летний парень. Он не пострадал (как и его сбежавшая подруга), остался в автомобиле и сотрудничал с полицией.

Судя по фото, британский суперкар получил довольно серьезные повреждения. Но они, скорее всего, коснулись только кузовных панелей. Мощные автомобили такого класса имеют в своей основе очень прочные структурные монококи, в данном случае – из алюминия. Скорее всего, даже двигатель остался невредимым.

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Тем не менее, страховая компания может полностью списать такой автомобиль и в дальнейшем выставить его на продажу на аукционе.

Напомним, ранее OBOZREVATEL показывал уникальную Lamborghini Aventador SVJ за $500 000, растаможка которой в Украине обошлась владельцу в $160 000.