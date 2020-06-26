Даунсайзинг: как из Baojun сделать Wuling

Не успели отгреметь фанфары на презентации нового кроссовера Baojun RS-7, как американо-китайское СП SAIC-GM-Wuling готовит премьеру родственной модели Wuling Victory.

2021 Baojun RS7. Фото: sgmw.com.cn

Среднеразмерный кроссовер Wuling Victory использует ту же платформу, что и Baojun RS-7. Однако, несмотря на внешнее сходство, "Победа" уменьшили в размерах. В частности, автомобиль стал короче на 55 мм (4875 мм), уже на 95 мм (1880 мм) и ниже на 75 мм (1700 мм), а расстояние между осями сократили на целых 100 мм (2800 мм).

Wuling Victory и новый логотип в серебристом цвете. Фото: sgmw.com.cn

Уменьшение размеров привело к еще одному отличию от "родственника" – автомобиль будет предлагаться исключительно в 6-местной конфигурации салона (2+2+2). Интерьер новинки соответствует мировым трендам.

2021 Wuling Victory. Фото: sgmw.com.cn

На приборной панели размещены два цифровых дисплея. Первый диагональю 12,3 дюйма обеспечивает водителя всей необходимой информацией, а за второстепенные функции и мультимедиа отвечает сенсорный экран на 10,25 дюйма.

2021 Wuling Victory. Фото: sgmw.com.cn

В движение кроссовер будет приводить уже знакомый по другим моделям компании 177-сильный 1,5-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом. В паре с ним будет работать бесступенчатый вариатор.

Дебют новинки запланирован на 24 июля на автошоу в Чэнду, а продажи начнутся осенью нынешнего года.

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