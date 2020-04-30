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30 апреля • обновлено в 15:16
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Citroen показал идеальное авто для украинских дорог

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Седан повышенной проходимости Renault Logan Stepway (есть и такой) получил нового соперника – Citroen C3L. Значит, сегмент высоких бюджетных седанов для плохих дорог растет.

Новинка построена на базе компактного кроссовера Citroen C3-XR и использует его технику. В базовой версии модель получила трехцилиндровый двигатель объемом 1,2 л мощностью 116 л.с. Возможно, в дальнейшем в линейке появятся 1.2 на 136 л.с. и 1.6 на 117 л.с. – у бюджетного кроссовера такие моторы есть.

Новый Citroen C3L 2021

Новый Citroen C3L 2021

autohome.com.cn

От своего донора новинка отличается кузовом, ведь новый Ситроен C3L – это седан. Кроме того, новинка приходит в сегмент, где уже есть Рено Логан. C3L получил увеличенный до 180 мм дорожный просвет и пластиковый обвес с крупными неокрашенными элементами, которые добавляют брутальности. Но привод – только передний.

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Салон еще не показали, но он наверняка достанется от C3-XR. Значит, мы увидим стильный лаконичный дизайн в духе современных автомобилей бренда, большой монитор информационно-развлекательной системы и опциональную двухветную отделку.

Новый Citroen C3L 2021

Новый Citroen C3L 2021

autohome.com.cn

Новый Citroen C3L 2021

Новый Citroen C3L 2021

autohome.com.cn

Новый Citroen C3L 2021

Новый Citroen C3L 2021

autohome.com.cn

Несмотря на то, что эта же платформа использована в основе Citroen C-Elysee и Peugeot 301, новинка пока не станет глобальной моделью и, во всяком случае поначалу, будет доступна только в Китае по ориентировочной стартовой цене $13 000. Хотя на украинских дорогах такой автомобиль точно пригодился бы.

Салон Citroen C3-XR

Салон Citroen C3-XR

citroen.com

Renault Logan Stepway

Renault Logan Stepway

group.renault.com

Роскошный седан DS 9, о котором OBOZREVATEL уже рассказывал ранее, готовится к выходу на рынок для соперничества с лучшими моделями BMW, Jaguar и Mercedes.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто новые авто бюджетный автомобиль кроссовер Citroen
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