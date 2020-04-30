Citroen показал идеальное авто для украинских дорог

Седан повышенной проходимости Renault Logan Stepway (есть и такой) получил нового соперника – Citroen C3L. Значит, сегмент высоких бюджетных седанов для плохих дорог растет.

Новинка построена на базе компактного кроссовера Citroen C3-XR и использует его технику. В базовой версии модель получила трехцилиндровый двигатель объемом 1,2 л мощностью 116 л.с. Возможно, в дальнейшем в линейке появятся 1.2 на 136 л.с. и 1.6 на 117 л.с. – у бюджетного кроссовера такие моторы есть.

Новый Citroen C3L 2021 autohome.com.cn

От своего донора новинка отличается кузовом, ведь новый Ситроен C3L – это седан. Кроме того, новинка приходит в сегмент, где уже есть Рено Логан. C3L получил увеличенный до 180 мм дорожный просвет и пластиковый обвес с крупными неокрашенными элементами, которые добавляют брутальности. Но привод – только передний.

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Салон еще не показали, но он наверняка достанется от C3-XR. Значит, мы увидим стильный лаконичный дизайн в духе современных автомобилей бренда, большой монитор информационно-развлекательной системы и опциональную двухветную отделку.

Новый Citroen C3L 2021 autohome.com.cn

Новый Citroen C3L 2021 autohome.com.cn

Новый Citroen C3L 2021 autohome.com.cn

Несмотря на то, что эта же платформа использована в основе Citroen C-Elysee и Peugeot 301, новинка пока не станет глобальной моделью и, во всяком случае поначалу, будет доступна только в Китае по ориентировочной стартовой цене $13 000. Хотя на украинских дорогах такой автомобиль точно пригодился бы.

Салон Citroen C3-XR citroen.com

Renault Logan Stepway group.renault.com

Роскошный седан DS 9, о котором OBOZREVATEL уже рассказывал ранее, готовится к выходу на рынок для соперничества с лучшими моделями BMW, Jaguar и Mercedes.

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