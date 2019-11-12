Чем Skoda Octavia 2020 отличается от предшественницы

Новая Skoda Octavia 2020 модельного года дебютировала со свежим дизайном и стильным современным салоном. Четвертое поколение модели напоминает Superb и совсем не похоже на предшественницу.

Как выяснил OBOZREVATEL, новая "Шкода Октавия" базируется на модифицированной модульной платформе MQB. Ее же в своей основе использует новый Volkswagen Golf 8 поколения. Но на Octavia 3 генерации новинка совсем не похожа.

Skoda Octavia нового поколения представлена официально skoda-auto.com

Дизайн Skoda Octavia 2020

Нетрудно заметить, что знаменитая модель кардинально преобразилась. От двойных передних фар автомобиля предыдущего поколения отказались. Вместе с тем они стали более узкими и вытянутыми, увеличилась и передняя решетка.

Снаружи новая Skoda Octavia 2020 чем-то напоминает Skoda Superb skoda-auto.com

Оригинальные передние фары Skoda Octavia оказались смелым экспериментом skoda-auto.com

Профиль остался узнаваемым благодаря характерной линии бокового остекления и специальной рамке задней двери. Но все кузовные панели получили более сложный рельеф, что создает дорогой облик и намекает на сходство со старшей "Шкода Суперб".

Skoda Octavia четвертого поколения skoda-auto.com

Skoda Octavia третьего поколения skoda-auto.com

Впервые в истории Skoda Octavia задние фонари поделены на несколько сегментов – теперь дополнительные секции установлены на крышке багажника. По аналогии с передними фарами задняя светотехника вытянулась по горизонтали.

Благодаря новым приемам в дизайне Skoda Octavia теперь смотрится очень свежо skoda-auto.com

На протяжении трех поколений "Шкода Октавия" выглядела очень узнаваемой skoda-auto.com

Длина Шкода Октавия 2020 выросла до 4689 мм, ширина – до 1829 мм. Для сравнения, длина прежней модели составляет 4659 мм, ширина – 1814 мм. Колесная база (2686 мм) осталась без изменений.

Салон Skoda Octavia 2020

Передняя панель полностью сменила свою архитектуру и оформление. В отличие от прежней модели, дефлекторы климатической системы опустились под центральный монитор информационно-развлекательной системы. Последний получил диагональ 8,25 дюймов уже в базовой модификации. В топовой – 10 дюймов.

Интерьер Skoda Octavia 2020 выглядит дорого и технологично skoda-auto.com

Кроме того, физических переключателей стало намного меньше. Это позволило добиться стильного "чистого" дизайна, не перегруженного лишними деталями. Стоит обратить внимание на оригинальное двухспицевое рулевое колесо – уникальный элемент для модельного ряда Skoda.

Салон Skoda Octavia третьего поколения выполнен в классической компоновке skoda-auto.com

Двигатели Skoda Octavia 2020

На выбор будут доступны бензиновые 1.0 (110 л.с.), 1.5 (150 л.с.), 2.0 (190 л.с.) и дизельный 2.0 в трех вариантах форсировки мощностью 115, 150, 200 л.с. Кроме того, предложат газовый 1.5 мощностью 130 л.с. и гибрид Skoda Octavia на 204 л.с. Такой автомобиль способен преодолеть до 55 км исключительно на электротяге.

Универсал Skoda Octavia 2020 выглядит практично и элегантно skoda-auto.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

Внешность Skoda Octavia 2020 модельного года удалось рассекретить до официальной премьеры.

Стильный компактный кроссовер Skoda Kamiq GT представлен официально.

Чешский автопроизводитель работает над линейкой недорогих моделей для соперничества с бюджетными моделями Renault. Соперник Duster – наиболее ожидаемая новинка.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал