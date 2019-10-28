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28 октября • обновлено в 18:22
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Бюджетный кроссовер Toyota: стало известно как он выглядит

1.8т Читать материал на украинском

Фото Toyota Raize 2020 впервые просочились в сеть. Новый бюджетный кроссовер представят официально 5 ноября, в модельной линейке Toyota он окажется самым дешевым SUV.

Снимки модели опубликовали в Twitter. Выглядит новый кроссовер "Тойота" довольно агрессивно и брутально, чем-то напоминает старший Toyota RAV4.

Toyota Raize 2020

Toyota Raize 2020

toyota.com

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Стоит отметить крупную трапециевидную решетку, узкие фары и горизонтальные полоски дневных ходовых огней, которые расположены над круглыми противотуманками. Кроме непосредственно Toyota Raize, также были опубликованы фото аксессуаров, объединенных в стилистические пакеты — наборы бамперов, колесных дисков, наклеек и прочих элементов.

Toyota Raize 2020

Toyota Raize 2020

toyota.com

Длина кузова не должна превысить 4 м, а колесная база составит 2525 мм. Ожидается, что новый кроссовер Toyota Raize предложат с бензиновым трехцилиндровым турбомотором объемом 1 л мощностью 98 л.с. и 140 Нм крутящего момента.

Toyota Raize 2020

Toyota Raize 2020

toyota.com

В переднеприводном варианте этот двигатель будет работать в паре с бесступенчатым вариатором. В дальнейшем не исключено появление полноприводной трансмиссии и более мощных силовых установок, включая гибрид.

Toyota RAV4

Toyota RAV4

toyota.com

Как сообщал OBOZREVATEL, вскоре на рынке появятся и другие кроссоверы:

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Новости автомира
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авто новости Toyota
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