Бюджетный кроссовер Hyundai Venue оценили в 17 тысяч долларов

Компактный кроссовер Hyundai Venue 2020 полностью рассекречен. Главными соперниками для модели станут Nissan Juke и Kia Soul.

Как стало известно OBOZREVATEL, долгожданный автомобиль уже готов к выходу на рынок. В компании обещали сделать новый кроссовер Hyundai Venue глобальной моделью, однако первыми модель получат американские покупатели.

Hyundai Venue 2020 выполнен в грубоватом стиле, благодаря чему он выглядит необычно hyundai.com

Для США объявленная базовая стоимость составляет 17 250 долларов, что дешевле многих потенциальных соперников. При этом бюджетный кроссовер получил богатое оснащение: 8-дюймовый монитор информационно-развлекательной системы, поддержку Apple CarPlay и Android Auto, управление аудиосистемой на руле.

Кроме того, в список стандартного оснащения вошли Bluetooth, автоматический свет фар, круиз-контроль и дистанционный бесключевой доступ.

Hyundai Venue оценили всего в 17 250 долларов в США hyundai.com

Также новый Hyundai Venue 2020 модельного года получил комплекс безопасности, который включает в себя предотвращение столкновений с обнаружением пешеходов и ассистент движения в занимаемой полосе.

Интерьер Hyundai Venue 2020 выглядит стильно благодаря комбинации различных материалов отделки hyundai.com

Автомобиль оснащен четырехцилиндровым бензиновым двигателем объемом 1,6 л мощностью 121 л.с. В паре с ним могут работать 6-ступенчатая механическая КПП или вариатор.

Актуальное решение – контрастная крыша, которая доступна для Hyundai Venue hyundai.com

Hyundai Venue 2020 hyundai.com

Как рассказывал OBOZREVATEL:

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