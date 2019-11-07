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7 ноября • обновлено в 20:17
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Бюджетный кроссовер Hyundai Venue оценили в 17 тысяч долларов

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Компактный кроссовер Hyundai Venue 2020 полностью рассекречен. Главными соперниками для модели станут Nissan Juke и Kia Soul.

Как стало известно OBOZREVATEL, долгожданный автомобиль уже готов к выходу на рынок. В компании обещали сделать новый кроссовер Hyundai Venue глобальной моделью, однако первыми модель получат американские покупатели.

Hyundai Venue 2020 выполнен в грубоватом стиле, благодаря чему он выглядит необычно

Hyundai Venue 2020 выполнен в грубоватом стиле, благодаря чему он выглядит необычно

hyundai.com

Для США объявленная базовая стоимость составляет 17 250 долларов, что дешевле многих потенциальных соперников. При этом бюджетный кроссовер получил богатое оснащение: 8-дюймовый монитор информационно-развлекательной системы, поддержку Apple CarPlay и Android Auto, управление аудиосистемой на руле.

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Кроме того, в список стандартного оснащения вошли Bluetooth, автоматический свет фар, круиз-контроль и дистанционный бесключевой доступ.

Hyundai Venue оценили всего в 17 250 долларов в США

Hyundai Venue оценили всего в 17 250 долларов в США

hyundai.com

Также новый Hyundai Venue 2020 модельного года получил комплекс безопасности, который включает в себя предотвращение столкновений с обнаружением пешеходов и ассистент движения в занимаемой полосе.

Интерьер Hyundai Venue 2020 выглядит стильно благодаря комбинации различных материалов отделки

Интерьер Hyundai Venue 2020 выглядит стильно благодаря комбинации различных материалов отделки

hyundai.com

Автомобиль оснащен четырехцилиндровым бензиновым двигателем объемом 1,6 л мощностью 121 л.с. В паре с ним могут работать 6-ступенчатая механическая КПП или вариатор.

Актуальное решение – контрастная крыша, которая доступна для Hyundai Venue

Актуальное решение – контрастная крыша, которая доступна для Hyundai Venue

hyundai.com

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Hyundai Venue 2020

Hyundai Venue 2020

hyundai.com

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