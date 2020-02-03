Бюджетный Kia заметили на тестах

Корейский бренд Kia планирует представить в будущем году новое поколение модели Rio.

Об этом сообщает портал Carscoops. Новинка попалась в объективы фотошпионов на дорогах Германии. Ожидается, что компания Kia представит пятое поколение популярного семейства Rio уже в будущем году.

Kia Rio 2021 carscoops.com

Напомним, что нынешняя генерация модели была презентована на автошоу в Париже в 2016 году. Благодаря привлекательному дизайну и хорошему соотношению цена-качество, Rio пользуется устойчивым спросом у покупателей по всему миру.

Нынешнее четвертое поколение Kia Rio было представлено в Париже в 2016 году kia.com

Предполагается, что автомобиль будет отличаться от предшественника более крупной облицовкой радиатора, новой светотехникой, бамперами и рядом других элементов. Стоит отметить, что увеличение радиаторной решетки стало в последние годы модным трендом, особенно у производителей премиальных моделей. Подобное стилистическое решение позволит повысить статус модели в глазах потенциальных покупателей.

Kia Rio 2021 carscoops.com

С учетом того, что конкуренция в классе достаточно сильная, это должно позитивно сказаться на продажах модели. Напомним, что Kia Rio придется потеснить позиции таких серьезных "одноклассников", как, Ford Fiesta, Opel Corsa, Peugeot 208 и Volkswagen Polo.

Ford Fiesta ford.com

Opel Corsa opel.com

Peugeot 208 peugeot.com

VW Polo volkswagen.com

Новости Kia готовится атаковать рынок электромобилей

Kia Rio 2021 carscoops.com

Kia Rio 2021 carscoops.com

Kia Rio 2021 carscoops.com

В салоне хэтчбека ожидаются серьезные изменения, в том числе, новая информационно-развлекательная система, расширенный список опций, а также новые варианты отделки интерьера. С учетом растущих экологических требований, автомобиль получит новые или существенно модернизированные силовые агрегаты.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Kia в очередной раз выступила официальным партнером престижного теннисного турнира.

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