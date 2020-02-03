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3 февраля • обновлено в 17:41
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Бюджетный Kia заметили на тестах

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Корейский бренд Kia планирует представить в будущем году новое поколение модели Rio.

Об этом сообщает портал Carscoops. Новинка попалась в объективы фотошпионов на дорогах Германии. Ожидается, что компания Kia представит пятое поколение популярного семейства Rio уже в будущем году.

Kia Rio 2021

Kia Rio 2021

carscoops.com

Напомним, что нынешняя генерация модели была презентована на автошоу в Париже в 2016 году. Благодаря привлекательному дизайну и хорошему соотношению цена-качество, Rio пользуется устойчивым спросом у покупателей по всему миру.

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Нынешнее четвертое поколение Kia Rio было представлено в Париже в 2016 году

Нынешнее четвертое поколение Kia Rio было представлено в Париже в 2016 году

kia.com

Предполагается, что автомобиль будет отличаться от предшественника более крупной облицовкой радиатора, новой светотехникой, бамперами и рядом других элементов. Стоит отметить, что увеличение радиаторной решетки стало в последние годы модным трендом, особенно у производителей премиальных моделей. Подобное стилистическое решение позволит повысить статус модели в глазах потенциальных покупателей.

Kia Rio 2021

Kia Rio 2021

carscoops.com

С учетом того, что конкуренция в классе достаточно сильная, это должно позитивно сказаться на продажах модели. Напомним, что Kia Rio придется потеснить позиции таких серьезных "одноклассников", как, Ford Fiesta, Opel Corsa, Peugeot 208 и Volkswagen Polo.

Ford Fiesta

Ford Fiesta

ford.com

Opel Corsa

Opel Corsa

opel.com

Peugeot 208

Peugeot 208

peugeot.com

VW Polo

VW Polo

volkswagen.com

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Kia Rio 2021

Kia Rio 2021

carscoops.com

Kia Rio 2021

Kia Rio 2021

carscoops.com

Kia Rio 2021

Kia Rio 2021

carscoops.com

В салоне хэтчбека ожидаются серьезные изменения, в том числе, новая информационно-развлекательная система, расширенный список опций, а также новые варианты отделки интерьера. С учетом растущих экологических требований, автомобиль получит новые или существенно модернизированные силовые агрегаты.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Kia в очередной раз выступила официальным партнером престижного теннисного турнира.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Германия
Теги
Volkswagen Peugeot Ford Opel
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