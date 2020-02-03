Бюджетный Kia заметили на тестах

Корейский бренд Kia планирует представить в будущем году новое поколение модели Rio.
Об этом сообщает портал Carscoops. Новинка попалась в объективы фотошпионов на дорогах Германии. Ожидается, что компания Kia представит пятое поколение популярного семейства Rio уже в будущем году.
Kia Rio 2021
carscoops.com
Напомним, что нынешняя генерация модели была презентована на автошоу в Париже в 2016 году. Благодаря привлекательному дизайну и хорошему соотношению цена-качество, Rio пользуется устойчивым спросом у покупателей по всему миру.
Нынешнее четвертое поколение Kia Rio было представлено в Париже в 2016 году
kia.com
Предполагается, что автомобиль будет отличаться от предшественника более крупной облицовкой радиатора, новой светотехникой, бамперами и рядом других элементов. Стоит отметить, что увеличение радиаторной решетки стало в последние годы модным трендом, особенно у производителей премиальных моделей. Подобное стилистическое решение позволит повысить статус модели в глазах потенциальных покупателей.
Kia Rio 2021
carscoops.com
С учетом того, что конкуренция в классе достаточно сильная, это должно позитивно сказаться на продажах модели. Напомним, что Kia Rio придется потеснить позиции таких серьезных "одноклассников", как, Ford Fiesta, Opel Corsa, Peugeot 208 и Volkswagen Polo.
Ford Fiesta
ford.com
Opel Corsa
opel.com
Peugeot 208
peugeot.com
VW Polo
volkswagen.com
Kia Rio 2021
carscoops.com
Kia Rio 2021
carscoops.com
Kia Rio 2021
carscoops.com
В салоне хэтчбека ожидаются серьезные изменения, в том числе, новая информационно-развлекательная система, расширенный список опций, а также новые варианты отделки интерьера. С учетом растущих экологических требований, автомобиль получит новые или существенно модернизированные силовые агрегаты.
Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Kia в очередной раз выступила официальным партнером престижного теннисного турнира.
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