Bugatti за $3,4 миллиона посвятили асам Первой мировой

Компания Bugatti представила новую версию модели Chiron Sport – "Les Legendes Du Ciel" – в честь асов Первой мировой войны.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В числе запланированных к производству 500 экземпляров гиперкара Chiron выпускаются различные специальные серии. На этот раз в компании решили отдать дань уважения знаменитым пилотам, многие из которых после окончания Первой мировой войны пришли в мир автоспорта.

Новинку создали на базе версии Chiron Sport и назвали "Les Legendes du Ciel", что в переводе с французского значит "Легенды небес".

"Bugatti имеет тесные связи с миром авиации с тех пор, как она была основана более 110 лет назад. Многие успешные гонщики Bugatti, такие как, Луи Блерио, Альбер Диво, Робер Бенуа и Бартоломео "Мео" Костантини были боевыми летчиками, а легендарный авиатор Ролан Гаррос ездил на Bugatti Type 18 с такой же быстротой, что и летал, – комментирует президент Bugatti Стефан Винкельман. – Поэтому мы решили отдать дань уважения легендам того времени и посвятить им специальную версию".

Автомобили серии будут окрашены в особый оттенок серого цвета Gris Serpent, который напоминает цвета самолетов 20-х годов прошлого века. Кузов от бампера до бампера украсит широкая белая полоса, а на боковых "юбках" появится французский триколор.

Передние крылья получат специальную эмблему ‘Les Legendes du Ciel’.

Интерьер будет отделан полированным алюминием и натуральной кожей Gaucho, напоминающей о кокпитах самолетов начала века.

На дверных картах будет изображена знаменитая сцена соревнования Bugatti Type 13 с самолетом Nieuport 17, знаменитого своей маневренностью, скоростью и надежностью.

Комфортабельные кресла и стеклянная крыша предлагаются в качестве опции.

Под черным карбоновым капотом скрывается турбированный 8-литровый мотор W16, который развивает мощность 1500 л.с. и обладает крутящим моментом в 1600 Нм. Скорость купе ограничена электроникой на отметке 420 км/ч.

Автомобиль будет выпущена тиражом всего 20 экземпляров. Каждый из них обойдется состоятельным покупателям в 2,88 миллиона евро без учета налогов. Первые образцы отправятся к заказчикам в начале 2021 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Bugatti предложила своим поклонникам детский электрокар по цене премиального автомобиля.