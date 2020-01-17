Главная Новости
17 января • обновлено в 19:12
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Британцы променяли Volkswagen на ЗАЗ: что из этого вышло

772
Читать материал на украинском

Британское тюнинг-ателье Ultimate Stance представила необычный проект доработки автомобиля. Его основой послужил культовый украинский ЗАЗ.

Как узнал OBOZREVATEL, вообще компания Ultimate Stance специализируется на тюнинге автомобилей VAG (группы Volkswagen), но, по-видимому, её специалисты настолько устали от VW, Audi и Skoda, что решили переключиться на автомобиль совершенной другой марки.

ЗАЗ-965А от Ultimate Stance

ЗАЗ-965А от Ultimate Stance

Скриншот из видео

Новости
В каком виде Таврию и Славуту хотели продавать в Европе: редкие фото

В итоге их взор пал на ЗАЗ-965А, который продавали в Болгарии. Как отмечают тюнеры в описанию к видео на своём YouTube-канале, "этот меленький прекрасный автомобиль с 887-кубовым двигателем V4 с воздушным охлаждением" они нашли "в глубине Балкан при помощи своих друзей".

После того, как машину перевезли в Британию, она прошла полную реставрацию, получила пневматическую подвеску и новые колеса. Теперь этот "горбатый Запорожец" колесит по выставкам - в частности, его покажут на фестивале классических и тюнингованных авто London Cartel, который состоится 12 июля в Лондоне.

ЗАЗ-965А от Ultimate Stance

ЗАЗ-965А от Ultimate Stance

ceautomotive.co.uk

ЗАЗ-965А от Ultimate Stance

ЗАЗ-965А от Ultimate Stance

ceautomotive.co.uk

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, оказывается, в своё время наши "Таврию" и "Славуту" хотели выпускать в Греции.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
ЗАЗ б/у автомобиль тюнинг
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
скоро Перемога
скоро Перемога
Кастрюлеголовые, а почему вы после советской деоккупации перестали производить вукраинские автомобили?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги