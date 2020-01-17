Британцы променяли Volkswagen на ЗАЗ: что из этого вышло

Британское тюнинг-ателье Ultimate Stance представила необычный проект доработки автомобиля. Его основой послужил культовый украинский ЗАЗ.
Как узнал OBOZREVATEL, вообще компания Ultimate Stance специализируется на тюнинге автомобилей VAG (группы Volkswagen), но, по-видимому, её специалисты настолько устали от VW, Audi и Skoda, что решили переключиться на автомобиль совершенной другой марки.
ЗАЗ-965А от Ultimate Stance
Скриншот из видео
В итоге их взор пал на ЗАЗ-965А, который продавали в Болгарии. Как отмечают тюнеры в описанию к видео на своём YouTube-канале, "этот меленький прекрасный автомобиль с 887-кубовым двигателем V4 с воздушным охлаждением" они нашли "в глубине Балкан при помощи своих друзей".
После того, как машину перевезли в Британию, она прошла полную реставрацию, получила пневматическую подвеску и новые колеса. Теперь этот "горбатый Запорожец" колесит по выставкам - в частности, его покажут на фестивале классических и тюнингованных авто London Cartel, который состоится 12 июля в Лондоне.
ЗАЗ-965А от Ultimate Stance
ceautomotive.co.uk
ЗАЗ-965А от Ultimate Stance
ceautomotive.co.uk
Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, оказывается, в своё время наши "Таврию" и "Славуту" хотели выпускать в Греции.
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