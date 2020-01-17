Британцы променяли Volkswagen на ЗАЗ: что из этого вышло

Британское тюнинг-ателье Ultimate Stance представила необычный проект доработки автомобиля. Его основой послужил культовый украинский ЗАЗ.

Как узнал OBOZREVATEL, вообще компания Ultimate Stance специализируется на тюнинге автомобилей VAG (группы Volkswagen), но, по-видимому, её специалисты настолько устали от VW, Audi и Skoda, что решили переключиться на автомобиль совершенной другой марки.

ЗАЗ-965А от Ultimate Stance Скриншот из видео

В итоге их взор пал на ЗАЗ-965А, который продавали в Болгарии. Как отмечают тюнеры в описанию к видео на своём YouTube-канале, "этот меленький прекрасный автомобиль с 887-кубовым двигателем V4 с воздушным охлаждением" они нашли "в глубине Балкан при помощи своих друзей".

После того, как машину перевезли в Британию, она прошла полную реставрацию, получила пневматическую подвеску и новые колеса. Теперь этот "горбатый Запорожец" колесит по выставкам - в частности, его покажут на фестивале классических и тюнингованных авто London Cartel, который состоится 12 июля в Лондоне.

ЗАЗ-965А от Ultimate Stance ceautomotive.co.uk

ЗАЗ-965А от Ultimate Stance ceautomotive.co.uk

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, оказывается, в своё время наши "Таврию" и "Славуту" хотели выпускать в Греции.

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