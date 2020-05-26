Больше не секрет: новый кроссовер VW показали в сети

Линейка кроссоверов VW вот-вот расширится за счет стильного купеобразного SUV. Новый Volkswagen Nivus покажут 28 мая, но внешность компактного кроссовера уже раскрыта.

Ранее производитель показывал первое затемненное фото VW Nivus и картинки с закамуфлированным кузовом. Но пользователь Instagram под ником overboostbr поработал над изображениями и "снял" камуфляж с нового кроссовера Фольксваген. Благодаря этому мы можем изучить дизайн в деталях.

Дизайн VW Nivus 2021 раскрыт благодаря Photoshop Instagram overboostbr

Дизайн VW Nivus 2021 раскрыт благодаря Photoshop Instagram overboostbr

Как и предполагалось, спереди новинка похожа на VW Tayron. Этот кроссовер создавался как эксклюзив для китайского рынка, однако новый Фольксваген Нивус, хоть сперва и появится в странах Южной Америки, впоследствии выйдет на европейский рынок.

Фольксваген Нивус похож на Volkswagen Tayron vw.com

Дизайн VW Nivus 2021 раскрыт благодаря Photoshop Instagram overboostbr

Дизайн VW Nivus 2021 раскрыт благодаря Photoshop Instagram overboostbr

Стоит отметить крупную переднюю решетку, которая объединена с фарами в единый массив элементов. В бампере виден широкий воздухозаборник, а по бокам – декор из темного неокрашенного пластика и противотуманки.

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Главными элементами задней части стали динамично заваленная линия крыши, объединенные в цельный блок фонари и высокий бампер. В целом новинка выглядит полностью готовой к выходу на рынок.

Дизайн VW Nivus 2021 раскрыт благодаря Photoshop Instagram overboostbr

Дизайн VW Nivus 2021 раскрыт благодаря Photoshop Instagram overboostbr

В отличие от Tayron, новый Nivus окажется компактнее, ведь он построен на платформе Volkswagen Polo. Исключительно переднеприводный кроссовер на старте предложат с 1-литровым турбированным трехцилиндровым двигателем мощностью 116 л.с. (бензин) или 128 л.с. (этанол) и 6-ступенчатой механической КПП. С появлением в Европе гамма агрегатов заметно расширится.

Раннее фото Volkswagen Nivus 2021 vw.com

Официальная премьера Nivus состоится совсем скоро – 28 мая. Кроме Южной Америки и Европы, новинка может появиться на рынке США. Если в компании рассмотрят еще и Китай, компактный кроссовер станет поистине глобальной моделью.

VW Nivus в камуфляже vw.com

VW Nivus в камуфляже vw.com

Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал о новом VW Golf восьмого поколения, который уже успели превратить в брутальный внедорожник.

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