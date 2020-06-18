Богдан припарковал свою Tesla прямо поперек дороги. Фото

В Киеве заметили очередного героя парковки. Причем им оказался довольно известный политик – Андрей Богдан.

Как видно на фото, кроссовер Tesla Model X припарковали прямо поперек дороги, из-за чего автомобиль перекрыл почти полторы полосы дороги. Засняли "брошенный" автомобиль в центре города на ул. Владимирской.

Пост о герое парковке на страничке "ЗупиниЛося"

Активисты "ЗупиниЛося" на своей странице в Facebook пишут, что эта именно та Тесла, которая принадлежит Андрею Богдану. Почему машину оставили таким непонятным образом, неизвестно, но, очевидно, что она создала множество неудобств другим автомобилистам.

Tesla Андрея Богдана, припаркованная поперек дороги

Tesla Андрея Богдана, припаркованная поперек дороги

К слову сказать, у экс-главы Администрации (Офиса) президента Украины действительно есть электрический кроссовер Tesla Model X, его он купил еще в 2016 году. В прошлом году этот автомобиль стал очень известным, поскольку тогда на нем ездил президент Владимир Зеленский – глава государства одалживал у Богдана Теслу для съемок своих видеороликов, адресованных народу.

Пост журналиста Михаила Ткача за 2019 год. Тогда журналист узнал, что Зеленский ездит на Тесле Богдана

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Украине заметили один из самых дорогих автомобилей в мире – особую Porsche Panamera, которая стоит от 6,2 млн грн.