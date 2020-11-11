BMW представила новый внедорожник: электрический аналог X5

Компания BMW представила новый флагманский электрический кроссовер под названием iX. Это серийная версия концепта, который дебютировал еще несколько лет назад под именем iNext, и, по сути, представляет собой электрический аналог знаменитого X5.

Как отметила в своем пресс-релизе баварская марка, новый BMW iX все еще находится на стадии разработки, тем не менее, показанный вариант – это уже практически полностью готовый продукт, который будет предложен потребителям.

BMW iX основан на новой платформе, разработанной специально для электромобилей. У нее есть много преимуществ, и особенно BMW гордится широкими возможностями автономного вождения и цифровыми технологиями. Например, компьютер этой архитектуры может обрабатывать в 20 раз больше данных, чем у актуальных моделей.

Что касается размеров, iX очень близок к топливным кроссоверам BMW. Он такой же длины, как X5, такой же высокий, как X6, и имеет колеса того же размера, что и X7. Дизайн новый электрокар в целом также унаследовал от других машин марки – сохранились даже фирменные "ноздри", несмотря на то, что электромобилю они не нужны с практической точки зрения. Впрочем, в BMW все же нашли им применение: под "радиаторной решеткой" спрятаны датчики, камера и радары для продвинутых вспомогательных систем.

BMW iX – первый серийный автомобиль с шестиугольным рулевым колесом, которое, по заявлению производителя, облегчает управление и дает водителю лучшую обзорность приборной панели. Еще одна интересная деталь салона – электрорегулировки сидений расположены на дверных панелях. Наконец, внутри iX интересен еще и тем, что у него самая большая площадь остекления среди всех BMW.

Большой внедорожник приводится в движение двумя электродвигателями общей мощностью чуть более 500 л.с., и благодаря такой установке iX разгоняется от 0 до 100 км/ч менее чем за 5 секунд. Работает мотор в паре с крупной батареей на 100 кВтч, которая обеспечивает запас хода в 600 км по циклу WLTP.

Быстрая зарядка постоянным током мощностью до 200 кВт заряжает аккумулятор до 70% емкости за 40 минут, а 10 минут подключения хватит на преодоления расстояния в 120 км.

Производство BMW iX должно начаться во второй половине 2021 года на заводе в Дингольфинге, а продажи – в конце того же года.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что BMW iX будет стоить больше, чем X5. Впрочем, точная цена новинки пока неизвестна.