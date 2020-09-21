Блогер быстро и дешево сделал автомобиль-амфибию своими руками

Популярный видеоблогер и инженер Петер Сриполь показал, как ему удалось быстро с минимальными затратами сделать лодку-автомобиль (амфибию).

Видео постройки необычного транспортного средства он опубликовал на своем YouTube-канале PeterSripol (чтобы посмотреть видео, досколльте до конца новости).

Все, что нужно для реализации такого проекта, по большей части, это легкий лодочный корпус, сделанный желательно из металла или пластика, лодочный двигатель, пару осей с колесами, металлические детали для рамы (трубки, болты, гайки), компоненты для классического рулевого управления и герметик. На пути постройки придется столкнуться с двумя сложными моментами. Первый из них – передать привод на колеса, второй – плотно удерживать лодочный корпус на "автомобильном шасси". Одна и вторая проблема решается при помощи дешевых "расходников" и деталей (из метала и дерева), которые можно купить на обычном рынке.

На выходе должна получится амфибия, которая идеально ездит по дороге и неплохо проявляет себя на воде, передвигается с хорошей скоростью и не течет.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что инженер разработал идеальный транспорт на время карантина.