Безумная переделка Mercedes 190 сделала его полностью неподвижным

Один из экземпляров культового Mercedes-Benz 190 пережил довольно шокирующее перевоплощение. Из автомобиля сделали переговорную комнату и инсталляцию одновременно.

Как стало известно OBOZREVATEL, необычная идея переделки седана принадлежит европейскому рекламному агентству Antoni, в чьем офисе машина сейчас, собственно, и находится. Компания давно сотрудничает с брендом Mercedes-Benz, и чтобы его представители "чувствовали себя как дома" во время важных бесед, принимающая сторона решила сделать уютную комнату переговоров из знаменитого "190-го".

Mercedes 190 превратили в комнату для переговоров Rob Halloway, twitter

Как видно на фото, в целом автомобиль сохранил свой облик, хотя переделали его основательно: вместо правых дверей появился большой проход с бархатной окантовкой, стоковый пол заменили паркетом, а передние сиденья развернули лицом к задним. При этом кресла настолько близко расположили к лобовому стеклу, что пришлось отказаться от педалей, руля и большой части передней панели – на месте осталась лишь центральная консоль.

Mercedes 190 превратили в комнату для переговоров Rob Halloway, twitter

Как вы уже поняли, машина оказалась полностью обездвиженной, хотя некоторые остатки функциональности в ней остались. По словам директора по маркетингу Mercedes-Benz Роба Хэллоуя, который опубликовал фото необычной переговорки в твиттере, у машины по-прежнему работает магнитофон, а под крышкой багажника прячется мини-бар.

Mercedes 190 превратили в комнату для переговоров Rob Halloway, twitter

Mercedes 190 превратили в комнату для переговоров Rob Halloway, twitter

В остальном этот Mercedes 190 точно такой же, как и его собратья на дороге.

Отметим, седан Mercedes-Benz 190 (W201) выпускался в 1982-1993 годах. Этот автомобиль помог производителю, переживавшему трудные времена в связи с нефтяным кризисом, выйти в лидеры в сегменте и составить серьезную конкуренцию BMW 3-Series.

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