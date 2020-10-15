Автомобилист пролетел по встречной полосе с превышением скорости на 126 км/ч

Курьезный случай произошел в Сандерленде, Великобритания. На видео был пойман водитель, который ехал со скоростью 174 км/ч на участке ограничения скорости в 48 км/ч. Причем "летел" он по встречной полосе движения.

Как сообщает сайт B52, злостного нарушителя зафиксировал видеорегистратор другого автомобилиста. На видео можно увидеть, как черный Mercedes-Benz действительно едет с огромной скоростью по другую сторону дороги и даже не пытается притормозить перед светофорами и островком безопасности (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Автор отослал видео в полицию, благодаря чему правоохранители сразу же установили личность нарушителя – им оказался 27-летний британец Аарона Ли. Автомобилисту уже выдвинули обвинение в опасном вождении.

Интересно, что увиденному были шокированы даже полицейские. Инспектор Аллен Браун, который занимался разбирательством данного инцидента, заявил, что это было "одно из худших нарушений правил дорожного движения", которые он видел в своей карьере.

"За прошедшие годы я столкнулся с сотнями случаев, когда водители вели себя опасно, и это самая быстрая скорость, которую кто-либо когда-либо водил в зоне, где лимит составляет 30 миль/ч (48 км/ч)", – сказал Браун. Инспектор добавил, что поведение данного водителя было вдвойне безрассудным, поскольку данный участок дороги является оживленным, кроме того, рядом находится больница.

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