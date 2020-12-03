Автомобили, цвет которых нельзя было выбрать: ТОП моделей

Цвет автомобиля – важная составляющая персонализации и отражения характера владельца. Но не всегда производители предлагают выбор, поэтому покупать машину приходится в конкретном цвете.

AutoOboz показал модели автомобилей, которые отправились в продажу в выбранном компанией оттенке без каких-либо альтернатив. Интересно, что все эти машины – редкие и быстрые спорткары.

BMW M3 GTS – вершина развития купе М3. Около 10 лет назад баварский производитель придумал создать ультимативную модификацию модели. Автомобиль получил увеличенный двигатель и сниженную общую массу – традиционный рецепт для по-настоящему быстрой машины. "Вишенкой на торте" был цвет – насыщенный оранжевый оттенок. Без альтернатив.

Один из наиболее странных, желанных и загадочных автомобилей в истории – DeLorean DMC-12. Этот суперкар примечателен тем, что все изготовленные экземпляры были в одном цвете. А если конкретнее, цвета не было вообще, ведь в компании решили оставить кузов неокрашенным. Стальной блеск металлических поверхностей – визитная карточка не только профессиональной кухни, но и DeLorean.

Итальянская Ferrari F40 оказалась лучшим суперкаром своего времени, а сегодня занимает почетное место в коллекции каждого энтузиаста, которому посчастливилось заполучить эту машину. При этом цвет может быть любым. Хотя все это "вкусовщина", которая не имеет отношения к оригинальному окрасу. Все F40 изначально были красными.

Ford Racing Puma был быстрым компактным авто на базе хэтчбека Fiesta. А синий – любимый цвет Ford. Улавливаете связь? Все экземпляры компактной модели выкрасили в темный насыщенный оттенок. И не только этот автомобиль – Focus RS первого поколения также был только синим.

Lamborghini Reventon, построенный на базе Murcielago, всех поразил смелым дизайном, собранным из резких граней. И без того "острые" модели компании на фоне Reventon выглядели простовато. Во многом этому способствовал и уникальный темно-серый матовый окрас.

Компактный Mini Works GP – ультимативная модификация стандартного хэтчбека. Вообще автомобили Mini известны заводской персонализацией, когда можно выбрать практически любой оттенок и дополнить образ необходимыми аксессуарами. Но в каждом поколении спортивные Works GP – всегда серые.

Porsche 911 GT3 RS оказался легким, мощным и юрким покорителем гоночных треков и извилистых дорог. Всем своим видом автомобиль намекал на динамичный характер езды и проворную управляемость. Но все это только с белым кузовом, с которым покупателям приходилось мириться. В качестве утешения существовала возможность выбрать цвет колесных дисков и наклеек. Их было два – красный и синий.

Еще один образец оригинальной немецкой фантазии – Porsche 911 Sport Classic. Этот спорткар был гораздо дороже стандартного 911 и отправился в продажу ограниченным тиражом. Подчеркнуть особенный эстетический статус автомобиля была призвана схема окраски. Свето-серый цвет сочетался с чуть более темными широкими полосами, которые пересекали весь кузов вдоль. В сочетании с ретроспективными колесами получилось очень элегантно.

Subaru Impreza P1 – один из тех автомобилей, которые необходимо было отправить в свободную продажу для доступа к участию в ралли. Всего создали 1000 таких машин. Сегодня коллекционеры отдают за них сотни тысяч долларов. И никого не смущает, что выбирать приходится из синих машин.

Автомобиль, с которого все началось. Ford Model T. Именно это персональное транспортное средство породило унификацию. Это отображалось в налаженном конвейерном производстве. Которое, в свою очередь, возвышало экономию средств и времени. Значит, автомобили нужно красить только в один цвет – черный. Простой, дешевый и универсальный. Блестяще.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых необычных моделях авто, которым не удалось надолго задержаться на рынке. Все они оказались запоминающимися машинами, но преемников так и не получили.