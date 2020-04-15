Автомобили СССР заставили бороться с концом света. Фото

Конец света – фантазийное явление из мира конспирологии. Но автомобили СССР удивительно хорошо смотрятся в такой обстановке. Это подтверждают невероятные изображения.

Художник из Казахстана Данияр Кдыров решил показать, как могут выглядеть советские машины в эпоху постапокалипсиса. Ржавые кузова украшены разного рода пиктограммами и рисунками, обильно использована дополнительная светотехника.

Машины СССР превратили в авто для постапокалипсиса carakoom.com

Машины СССР превратили в авто для постапокалипсиса carakoom.com

Трудно не заметить, что каждый ЗАЗ, Волга, Москвич и УАЗ в работах художника получили огромное количество технических модификаций. Некоторые "лишние" детали вроде капота и дверей в определенных случаях просто отсутствуют, а двигатель каждой машины заменили, очевидно, более мощной силовой установкой.

Машины СССР превратили в авто для постапокалипсиса carakoom.com

Машины СССР превратили в авто для постапокалипсиса carakoom.com

Зачастую новый мотор выставлен напоказ и составляет до половины общего размера условного ВАЗа. Большие колеса – еще один необходимый элемент в агрессивной среде выживания. Разумеется, без внедорожных покрышек с глубоким протектором не обойтись.

Машины СССР превратили в авто для постапокалипсиса carakoom.com

Машины СССР превратили в авто для постапокалипсиса carakoom.com

Машины СССР превратили в авто для постапокалипсиса carakoom.com

Автор не стесняется экспериментировать даже с реактивными двигателями. В этой подборке друг с другом пересекаются самые неожиданные транспортные средства. Даже электричку ЭР9 удалось оснастить колесным ходом!

ЭР9 на колесах для постапокалипсиса carakoom.com

Машины СССР превратили в авто для постапокалипсиса carakoom.com

Машины СССР превратили в авто для постапокалипсиса carakoom.com

Недавно OBOZREVATEL показывал удивительный вездеход, в который умельцы превратили старую ГАЗель.

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