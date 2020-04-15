Автомобили СССР заставили бороться с концом света. Фото

Конец света – фантазийное явление из мира конспирологии. Но автомобили СССР удивительно хорошо смотрятся в такой обстановке. Это подтверждают невероятные изображения.
Художник из Казахстана Данияр Кдыров решил показать, как могут выглядеть советские машины в эпоху постапокалипсиса. Ржавые кузова украшены разного рода пиктограммами и рисунками, обильно использована дополнительная светотехника.
Машины СССР превратили в авто для постапокалипсиса
carakoom.com
Машины СССР превратили в авто для постапокалипсиса
carakoom.com
Трудно не заметить, что каждый ЗАЗ, Волга, Москвич и УАЗ в работах художника получили огромное количество технических модификаций. Некоторые "лишние" детали вроде капота и дверей в определенных случаях просто отсутствуют, а двигатель каждой машины заменили, очевидно, более мощной силовой установкой.
Машины СССР превратили в авто для постапокалипсиса
carakoom.com
Машины СССР превратили в авто для постапокалипсиса
carakoom.com
Зачастую новый мотор выставлен напоказ и составляет до половины общего размера условного ВАЗа. Большие колеса – еще один необходимый элемент в агрессивной среде выживания. Разумеется, без внедорожных покрышек с глубоким протектором не обойтись.
Машины СССР превратили в авто для постапокалипсиса
carakoom.com
Машины СССР превратили в авто для постапокалипсиса
carakoom.com
Машины СССР превратили в авто для постапокалипсиса
carakoom.com
Автор не стесняется экспериментировать даже с реактивными двигателями. В этой подборке друг с другом пересекаются самые неожиданные транспортные средства. Даже электричку ЭР9 удалось оснастить колесным ходом!
ЭР9 на колесах для постапокалипсиса
carakoom.com
Машины СССР превратили в авто для постапокалипсиса
carakoom.com
Машины СССР превратили в авто для постапокалипсиса
carakoom.com
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