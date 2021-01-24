Автомобили с самым дешевым техобслуживанием: топ моделей

Стоимость автомобиля – не единственная статья расходов, с которой придется столкнуться при выборе собственного транспортного средства. Важно также учитывать стоимость обслуживания и содержания.

AutoOboz собрал лучшие автомобили по этим показателям. Стоит сразу определить, что стоимость обслуживания конкретного автомобиля состоит из нескольких факторов. Необходимо учитывать общую надежность узлов и агрегатов транспортного средства, распространенность и доступность запчастей, простоту ремонта, расход топлива. В совокупности это определяет самые дешевые в обслуживании машины.

Также важно подчеркнуть, что к ним относятся преимущественно недорогие модели бюджетного сегмента. Как правило, именно такие автомобили создаются для тяжелых условий эксплуатации с учетом ограниченного бюджета владельца. Поэтому обслуживать эти довольно надежные машины вполне недорого.

Знаменитый компактный автомобиль, который хорошо знаком украинцам. В том числе, благодаря сборке в Запорожье под именем ZAZ Vida. Конструкция очень простая и выносливая, а дизайн – итальянский. Возможно, поэтому до сих пор машина выглядит современной. Обслуживание очень доступное, а из-за надежности серьезные поломки случаются редко.

Более крупные седан и универсал Lacetti обладают теми же достоинствами, что и младшая модель Aveo. Но в этом случае владельцы, кроме низких эксплуатационных расходов, получают просторный салон, вместительный багажник и более "взрослый" дизайн.

Если вспомнили про Aveo выше, значит, нужно сказать и о другом национальном автомобиле – Lanos. Проблем доставит еще меньше, чем главный рыночный соперник, но в случае возникновения неполадок обслужить и отремонтировать машину будет совсем недорого благодаря дешевизне и большому количеству запчастей.

До того, как концерн VW Group приобрел Skoda, чешские автомобили были по-настоящему простыми и в чем-то архаичными транспортными средствами. Компактный Favorit – один из последних представителей "старой школы". Проблемы могут возникнуть только с поиском некоторых запчастей, ведь модель довольно не новая – производство закончилось в 1995 году. В то же время запчасти недорогие, а машина надежная.

Французская бюджетная модель – во всех смыслах доступное авто в любом поколении. Мало того, что на рынке этот автомобиль дешевле почти всех своих соперников, так еще и в обслуживании и ремонте совсем недорогой. Некоторые расходники придется менять довольно часто, но получится все равно дешево.

В свое время третья генерация компактной модели была очень популярна в Украине и на дорогах встречалась очень часто. И сегодня в потоке нередко можно увидеть такие Accent. И выглядят машины до сих пор актуально. Причина высокой популярности – надежность и стоимость обслуживания.

Не самый предсказуемый вариант, но фактически любой электромобиль не доставит проблем с обслуживанием. Технически конструкция электрокаров намного проще и надежнее машин с двигателями внутреннего сгорания, поэтому такие авто являются хорошим выбором с прицелом на экономию с точки зрения расходов на обслуживание. Главное – найти деньги на покупку, ведь даже подержанные электромобили зачастую дороже аналогичных по размеру моделей с ДВС. Популярный в Украине Nissan Leaf – подходящий выбор.

Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал о техосмотре, который планируют вернуть в Украине. Значит, нашим автомобилистам придется как следует заботиться о техническом состоянии своих транспортных средств.