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11 июня • обновлено в 16:29
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Автомобили Лада продаются в Европе вопреки запрету

1.1т
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Все модели Лада попали под запрет в Евросоюзе. Российские автомобили нельзя продавать в ЕС из-за требований по выбросам вредных веществ, которым не соответствуют машины АвтоВАЗ. Но продажи продолжаются.

Как сообщает Drom.ru, владелец немецкой компании MadeinRussia Дмитрий Шваб опубликовал в своем Facebook видео, на котором автовоз доставляет несколько экземпляров Лада Нива в различных комплектациях.

Новые Лады продолжают продавать в ЕС несмотря на запрет

Новые Лады продолжают продавать в ЕС несмотря на запрет

скриншот видео

MadeinRussia является неофициальным импортером автомобилей Лада, УАЗ и ГАЗ в Германии и Австрии. При этом продажа новых автомобилей с выбросами СО2 выше 95 г/км запрещена. По информации СМИ, самая современная модель АвтоВАЗ – Лада Веста – выбрасывает в атмосферу 193 г/км, что приблизительно в два раза превышает максимальную норму.

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Неофициальный импортер использует лазейки в рамках частного ввоза автомобилей, после чего может продавать продукцию на территории ЕС.

Новые Лады продолжают продавать в ЕС несмотря на запрет

Новые Лады продолжают продавать в ЕС несмотря на запрет

скриншот видео

Новые Лады продолжают продавать в ЕС несмотря на запрет

Новые Лады продолжают продавать в ЕС несмотря на запрет

скриншот видео

Ранее OBOZREVATEL показывал новую модель Lada, которая еще не продается, но уже ездит по дорогам общего пользования.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
ВАЗ Лада бюджетный автомобиль внедорожник новые авто авто
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