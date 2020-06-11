Автомобили Лада продаются в Европе вопреки запрету

Все модели Лада попали под запрет в Евросоюзе. Российские автомобили нельзя продавать в ЕС из-за требований по выбросам вредных веществ, которым не соответствуют машины АвтоВАЗ. Но продажи продолжаются.
Как сообщает Drom.ru, владелец немецкой компании MadeinRussia Дмитрий Шваб опубликовал в своем Facebook видео, на котором автовоз доставляет несколько экземпляров Лада Нива в различных комплектациях.
Новые Лады продолжают продавать в ЕС несмотря на запрет
скриншот видео
MadeinRussia является неофициальным импортером автомобилей Лада, УАЗ и ГАЗ в Германии и Австрии. При этом продажа новых автомобилей с выбросами СО2 выше 95 г/км запрещена. По информации СМИ, самая современная модель АвтоВАЗ – Лада Веста – выбрасывает в атмосферу 193 г/км, что приблизительно в два раза превышает максимальную норму.
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Неофициальный импортер использует лазейки в рамках частного ввоза автомобилей, после чего может продавать продукцию на территории ЕС.
Новые Лады продолжают продавать в ЕС несмотря на запрет
скриншот видео
Новые Лады продолжают продавать в ЕС несмотря на запрет
скриншот видео
Ранее OBOZREVATEL показывал новую модель Lada, которая еще не продается, но уже ездит по дорогам общего пользования.
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