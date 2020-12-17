Автомобиль за 11 млн евро превратили в новогоднее украшение

Компания Bugatti превратила свой уникальный гиперкар La Voiture Noire в самое дорогое рождественское и новогоднее украшение в мире. Автомобиль стоимостью 11 млн евро в красивой "обертке" выставили на показ в одном из городов Франции.

Как пишет Auto-Moto, машина находится на центральной площади города Мольсайм. Эффектный Bugatti помещен в стеклянный "киоск": благодаря панорамным стеклам любой желающий может осмотреть машину со всех сторон. Внутри куба также есть табличка с коротким описанием La Voiture Noire.

"Я очень благодарен Bugatti за такой замечательный подарок городу. Теперь у всех жителей Мольсхейма есть прекрасная возможность полюбоваться уникальным шедевром, которым гордился бы сам Этторе Бугатти", – прокомментировал событие мэр Мольсайма Лоран Фёрст.

Отметим, что премьера Bugatti La Voiture Noire состоялась в прошлом году на автосалоне в Женеве. Его выпустили в честь легендарного Bugatti Model 57 SC Atlantic, который был построен в начале Второй мировой войны, а сейчас считается утерянным. Новейший гиперкар отличается карбоновым кузовом, за движение Bugatti La Voiture Noire отвечает двигатель 8.0 W16 мощностью 1500 л.с. и 1600 Нм. До сих пор неизвестно, кто покупатель этого автомобиля и существует ли он вообще, поскольку немногие согласятся выставить такую ​​уникальную вещь на публике.

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