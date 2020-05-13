Audi подготовила броневик для российских олигархов

Немецкая компания Audi представила новое поколение бронированного лимузина на базе флагманской модели Audi A8 L. Дебют новинки состоялся в России.

2021 Audi A8 L Security audi.ru

Новинку легко узнать по дополнительным спецсигналам синего цвета, а также характерной черной "маске" на стеклах. Кузов автомобиля имеет защиту уровня VR9, а остекление отвечает требованиям защиты VR10. Эффективная защита от пуль и осколков достигается за счет использования специального многослойного стекла со слоем поликарбоната на внутренней стороне.

Audi A8 L Security прошлого поколения audi.ru

Наружная нижняя часть салона изготовлена из антимагнитного материала и защищена от взрыва по классу ERV 2010. Автомобиль оборудован двумя баллонами со сжатым воздухом, которые позволяют при необходимости создавать в салоне избыточное давление. Это защитит обитателей салона в случае задымления пространства вокруг машины или нападения с применением газа.

2021 Audi A8 L Security audi.ru

Благодаря специальным пиропатронам, встроенным в петли всех четырех дверей, водитель и пассажиры могут быстро покинуть автомобиль в случае необходимости.

Стандартно автомобиль оснащается шинами PAX. Даже при полной потери давления, они позволяют продолжить движение на скорости до 80 км/ч на расстояние до 80 км.

2021 Audi A8 L Security audi.ru

Audi A8 L Security получил 571-сильный битурбированный V8 объемом 4 л от спортседана Audi S8. Реализовать его потенциал помогают 8-ступенчатый "автомат" и полноприводная трансмиссия. Седан способен разгоняться до "сотни" за 6,3 секунды, а максимальная скорость достигает 210 км/ч. По данным производителя средний расход топлива составляет 13,1 л/100 км.

2021 Audi A8 L Security audi.ru

Благодаря увеличенной колесной базе A8 L Security располагает большим пространством для пассажиров сзади. В стандартную комплектацию вошли удобные кресла с 22-мя регулировками и памятью настроек.

2021 Audi A8 L Security audi.ru

В списке опций есть съемные планшеты, аудиосистема с 3D-звучанием Bang & Olufsen, два раскладывающихся столика, встроенных в центральную консоль и т.д.

2021 Audi A8 L Security audi.ru

Максимальное удобство предоставит электрическая выдвижная опора для ног с подогревом и функцией массажа для правого заднего пассажира.

2021 Audi A8 L Security audi.ru

Audi A8 L Security обойдется минимум в $750 тысяч. Изготовление машины под конкретного заказчика займет от 3 до 6 месяцев.

Как писал ранее OBOZREVATEL, за 35-летнюю Audi просят полмиллиона евро.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!