Ателье Zagato готовит спорткар под брендом IsoRivolta

Итальянское кузовное ателье Zagato анонсировала создание нового спорткара IsoRivolta GTZ. О этом сообщается на сайте производителя.

Zagato IsoRivolta GTZ. Фото: zagato.it

Zagato IsoRivolta GTZ. Фото: zagato.it

Zagato IsoRivolta GTZ. Фото: zagato.it

Вдохновение создатели новинки черпали в образе итальянского спорткара Iso Rivolta A3 из далекого 1963 года. С присущим мастерством, итальянские кузовостроители создали элегантное купе каплевидной формы. Капот украсили глубокие выштамповки с прорезями. Кузовные панели выполнены из углепластика, а квартет задних фар напоминает об американском Chevrolet Corvette.

1963 Прототип Iso Rivolta А3. Фото: zagato.it

Кстати, от легендарного американского спорткара новинка унаследовала 6,2-литровый компрессорный мотор V8. Аналогичный двигатель устанавливается на модели Corvette Z06. Двигатель форсировали, а рабочий объем увеличили до 6,8 литра.

Zagato IsoRivolta GTZ. Фото: zagato.it

Zagato IsoRivolta GTZ. Фото: zagato.it

Первый экземпляр IsoRivolta GTZ планируется передать клиенту в октябре нынешнего года. Тогда же будет обнародована полная информация о новинке. В компании планируют изготовить всего 19 экземпляров, причем, 9 из них уже проданы.

Zagato IsoRivolta GTZ. Фото: zagato.it

Zagato IsoRivolta GTZ. Фото: zagato.it

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