Ателье Abt показала новую мощную версию купе Audi RS5

Немецкое тюнинг-ателье Abt Sportsline представила 530-сильную версию Audi RS5.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Известные мастера тюнинга из Кемптена показали очередной свой проект. На этот раз доводке и модернизации подвеглось купе Audi RS5.

Кузов Abt RS5 окрасили металлизированной эмалью Sonoma Green. Дополняют облик новинки ажурные 21-дюймовые легкосплавные диски Abt Sport GR особого цвета Racing Gold matt.

Автомобиль получил дополнительные аэродинамические элементы из карбонового волокна в черном глянце, включая аккуратный задний спойлер.

В компании также перенастроили адаптивную подвеску и уменьшили клиренс на 25 мм, установили новые стабилизаторы ABT sport на передней и задней осях. Салон отделан кожей и украшен карбоновыми декоративными вставками.

Но главные отличия скрываются под капотом. Базовый мотор подвергся доработке, в результате чего мощность удалось увеличить с 450 до 530 л.с., а крутящий момент вырос с 600 до 680 Нм. Эти изменения позитивно отразились на скоростных и динамических характеристиках модели. От 0 до 100 км/ч купе способно разогнаться за 3,6 с, что на 0,3 с лучше серийной модели. После удаления электронного ограничителя скорость "максималка" выросла до 300 км/ч.

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