Alfa Romeo представила спецверсию спайдера в честь спорткара из 60-х

Alfa Romeo презентовала лимитированную серию 4C Spider 33 Stradale Tributo, посвященную модели 33 Stradale 1967 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Всего будет изготовлено 33 экземпляра новинки, причем, исключительно для американского рынка.

Все 4C Spider 33 Stradale Tributo будут окрашены в особый цвет Rosso Villa d’Este, получат эксклюзивные золотисто-серые легкосплавные диски (18-дюймовые спереди и 19-дюймовые сзади), а также спортивные кресла из углепластика с комбинированной отделкой из кожи и алькантары.

Салон украсят многочисленные декоративные элементы, посвященные легендарному предку с указанием номера экземпляра. Также покупатели получат книгу, подготовленную фирменным дизайн-центром, с описанием процесса разработки и создание модели 4С Spider, а также исторической хроникой, посвященной купе 33 Stradale.

Уникальность новинки заключается также в том, что карбоновый монокок впервые имеет особое красное покрытие. В стандартную комплектацию новинки вошли опции, ранее доступные только за дополнительную плату – выхлопная система Akrapovic спортивная подвеска, би-ксеноновые фары, зарядное устройство, защитный чехол для авто, изготовленные из карбона аэродинамические элементы, заднее антикрыло и корпусы зеркал, украшенные итальянским флагом.

4C Spider 33 Stradale Tributo оснащен 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. В движение новинку приводит полностью алюминиевый двигатель объемом 1750 см3 с непосредственным впрыском, двойным интеркулером и системой непрерывного изменения фаз газораспределения. Он развивает мощность 240 л.с., а крутящий момент достигает 350 Нм. При весе 1132 кг 4C Spider 33 Stradale Tributo обладает удельной мощностью 4,7 кг на 1 л.с., способен разгоняться до первой "сотни" за 4,1 с, а максимальная скорость достигает 257 км/ч.

Исторический прототип новинки – Alfa Romeo 33 Stradale – дебютировал перед публикой 31 августа 1967 года на трассе в Монце перед стартом гонки формулы 1 Гран при Италии.

Авторство облика автомобиля принадлежит известному дизайнеру Франко Скальоне, а в его основе лежало шасси победителя 24-часового марафона в Дэйтоне – гоночного болида Alfa Romeo Typo 33. Автомобиль оснащался 2-литровым 230-сильным V8, позволявшим машине весом 860 кг разгоняться до 260 км/ч. Всего было изготовлено 18 экземпляров 2-местного среднемоторного спорткара.

2020 Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo станет финальной серией модели, после чего производство спайдера для рынка США будет прекращено.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Alfa Romeo представила кроссовер Stelvio в спортивной версии Veloce Ti, а уникальные концепты В.А.Т. продали на аукционе за 15 миллионов долларов.