Какими были 8 поколений VW Golf: лучшие модели. Фото

Volkswagen Golf – самый популярный автомобиль среднего класса. Во всяком случае, для европейского региона уж точно. Эта модель на протяжении 46 лет является лучшей в своем сегменте. Вспомним, как это было.

АвтоОбоз "поднял" историю VW Golf, чтобы как следует отметить появление самой мощной модификации модели – Golf R 2021, дебютировавшей совсем недавно.

В 1974 году было положено начало первому поколению легендарного Volkswagen Golf. До масштабного успеха еще нужно было немного подождать, но с самого начала стало понятно, что этот автомобиль задержится в нашем мире надолго.

К разработке модели привлекли лучших немецких конструкторов и итальянских дизайнеров, чтобы создать поистине первостатейный массовый автомобиль в мире. В какой-то степени авторам в новинке виделся преемник знаменитого VW Beetle.

В 1983 году показали второе поколение компактного хэтчбека. Он остался довольно узнаваемым, хотя и уловил современные тренды в дизайне. В оснащении появилась антиблокировочная система и даже полный привод.

Третья генерация демонстрировалась публике в 1991 году. Последнее десятилетие ХХ века отчетливо намекало на совершенно новое время, которое наступит совсем скоро. VW Golf готовился встречать его со стильным аэродинамичным кузовом, который выглядел достаточно модерно.

В 1997 году у третьего поколения появился достойный преемник. Пожалуй, в этот момент все окончательно осознали, что Golf – отличный автомобиль и достойный соперник для всех своих "одноклассников".

Немецкий хэтчбек переосмыслил восприятие автомобилистов о персональном транспорте и задал невероятно высокую планку для подражателей. При этом внешне от предшественника машина отличалась не так существенно: Volkswagen вместо дизайна сосредоточился на технологиях, качестве и эргономике.

Впервые в линейке появился VW Golf с литерой R – старый предок автомобиля, который мы увидели на этой неделе. Сумасшедшая мощность двигателя уже тогда давала о себе знать – 240 л.с.

Пятое поколение 2005 года – очередная революция. В новое столетие производитель ворвался на стильном, аккуратном и очень продуманном хэтчбеке, в который моментально влюбились покупателей.

Сказать об этой машине много не удастся. В свое время автомобильные журналисты называли эту модель "просто лучшей".

2008 год был очень ярким на автомобильные премьеры. Огромную роль в этом сыграла шестая генерация Volkswagen Golf. Вообще, каждое поколение любимого европейского хэтчбека – настоящее событие. И в этот раз всем показалось, что конкуренты Golf уже точно не догонят.

Автомобиль постарались адаптировать под вкусы и предпочтения разной целевой аудиторий. Поэтому машина получилась одновременно и практичной, и спортивной, и красивой, и качественной, в чем-то даже премиальной. Как и два поколения назад, авторы слегка подтянули дизайн, но основные усилия сосредоточили на технических вопросах. Получилось отлично.

В 2012 году появился VW Golf 7. Трудно поверить, что это было так давно – модель по-прежнему выглядит очень современно и кажется универсальным, продуманным предложением на рынке. Не зря специалисты советуют выбирать этот хэтчбек, если покупатель не может определиться, какому авто отдать предпочтение.

2020 год – это самый новый Golf восьмого поколения. Уровень оснащения буквально взлетел в стратосферу. В салоне появилось сразу несколько крупных мониторов, а электронные ассистенты вышли на новый уровень. Все для того, чтобы удержать позиции лидера сегмента и стимулировать мировой автопром двигаться дальше.

Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал о ценах на один из наиболее популярных кроссоверов в Украине – бюджетный Renault Duster. На вторичном рынке действительно много предложений, но цена зависит от состояния машины.