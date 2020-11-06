38-летний 'Жигули' с пробегом 70 км оценили в миллион

На одном из порталов по продаже б/у авто появилось объявление о "Копейке" за 1,1 миллиона рублей (401 600 грн).

По словам продавца, ВАЗ-21013 "Жигули" не реставрировали, и он полностью сохранил оригинальное состояние. За 38 лет у автомобиля был всего один владелец, который хранил машину в теплом гараже, но по какой-то причине не использовал ее по прямому назначению. Этим объясняется рекордно малый пробег в 70 км.

Кузов машины выкрашен в оригинальный бежевый цвет и, судя по фотографиям, находится в идеальном состоянии. Салон с черными креслами с отделкой из кожзаменителя, также сохранился в первозданном виде.

Под капотом – никаких признаков эксплуатации, а в багажнике есть запасное колесо и сумка с инструментами.

Автомобиль оснащен бензиновым 1,2-литровым 64-сильным двигателем и 4-ступенчатой механической коробкой передач.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, ВАЗ-2101 выставили на продажу в Японии за $20 000.