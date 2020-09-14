Немец наглядно показал, насколько может быть выгоден электромобиль

Немец Михаэль Бадер, который вот уже как несколько лет живет в Черногории, показал, насколько выгодной может быть эксплуатация электромобиля. На хетчбэке Renault Zoe он проехал свыше 2000 км, при этом поездка обошлась ему в 12 евро (400 грн).

Как пишет CDM News, на дорогу из поселка Бар, что в в Утьехе, Черногрия, до Гамбурга, Германия, у Бадера ушло 72 часа. Общее расстояние путешествия составило 2100 км. За это время он несколько раз останавливался на сон, отдых и питание.

Вышеупомянутые 12 евро немец заплатил за зарядку автомобиля. Всего немец останавливался для подпитки машины 12 раз.

Во время своей поездки Михаэль активно рекламировал туризм в Черногории, делая акцент на том, что путешествие на электромобиле может быть не только удобным, но и дешевым.

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