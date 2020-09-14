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Немец наглядно показал, насколько может быть выгоден электромобиль

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Новости
4,0 т.
Немец наглядно показал, насколько может быть выгоден электромобиль

Немец Михаэль Бадер, который вот уже как несколько лет живет в Черногории, показал, насколько выгодной может быть эксплуатация электромобиля. На хетчбэке Renault Zoe он проехал свыше 2000 км, при этом поездка обошлась ему в 12 евро (400 грн).

Как пишет CDM News, на дорогу из поселка Бар, что в в Утьехе, Черногрия, до Гамбурга, Германия, у Бадера ушло 72 часа. Общее расстояние путешествия составило 2100 км. За это время он несколько раз останавливался на сон, отдых и питание.

За 2100 км поездки немец потратил всего 12 евро на зарядку.

Вышеупомянутые 12 евро немец заплатил за зарядку автомобиля. Всего немец останавливался для подпитки машины 12 раз.

Во время своей поездки Михаэль активно рекламировал туризм в Черногории, делая акцент на том, что путешествие на электромобиле может быть не только удобным, но и дешевым.

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