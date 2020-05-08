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8 мая • обновлено в 15:21
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2020 Mercedes-Benz CLS получил 1,5-литровый мотор

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Повысить продажи в Поднебесной своего стильного спортседана Mercedes-Benz CLS в компании решили радикальным образом.

2020 Mercedes-Benz CLS 260

2020 Mercedes-Benz CLS 260

media.daimler.com

На китайском рынке дебютировала "бюджетная" версия с компактным мотором от C-Class. Новинка, получившая обозначение CLS 260, оснащена 1,5-литровой турбированной "четверкой". Этот мотор выдает мощность 184 л.с., а крутящий момент достигает 280 Нм. В паре с ним работает 9-ступенчатый "автомат".

2020 Mercedes-Benz CLS 260

2020 Mercedes-Benz CLS 260

media.daimler.com

2020 Mercedes-Benz CLS 260

2020 Mercedes-Benz CLS 260

media.daimler.com

В итоге CLS 260 способен разгоняться до 100 км/ч за 8,7 секунд, а скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Среди достоинство модели – скромный расход топлива, который в смешанном цикле находится на уровне 7,2 л/100 км.

2020 Mercedes-Benz CLS 260

2020 Mercedes-Benz CLS 260

media.daimler.com

Стоит отметить, что в Китае новинку оценили в 576800 юаней, что эквивалентно $81332. Для сравнения, в Европе за $62440 (€57792) предлагается дизельная версия CLS 220d с 2-литровым 194-сильным мотором. А бензиновый 300-сильный CLS 350 обойдется в €63468 ($68573).

2020 Mercedes-Benz CLS 260

2020 Mercedes-Benz CLS 260

media.daimler.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, на продажу выставили уникальный универсал Mercedes-Benz S-Class.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Китай
Теги
Mercedes-Benz авто новости новые авто
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