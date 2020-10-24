10 самых быстрых автомобилей с минимальным расходом топлива

Между традиционными топливными автомобилями и электромобилями "затесались" подзаряжаемые гибриды. Это довольно интересные машины, поскольку они единственные, кто сочетает в себе низкое потребление топлива и спортивные характеристики.

Особенностью "плагинов" является наличие нескольких моторов. Как правило, это два двигателя: один – бензиновый, другой – электрический. Именно за счет этого и достигается такая уникальная особенность: электромотор помогает расходовать меньше горючего и обеспечивает хорошее ускорение за счет мгновенно доступного крутящего момента.

И хотя подзаряжаемые гибриды это сравнительно новый вид транспорта, сегодня на рынке уже доступно несколько десятков таких моделей. AutoOboz решил выбрать самых быстрых из них. Ниже представлен рейтинг 10 гибридов, которые обладают исключительной производительностью и топливной экономичностью.

Polestar 1

Мощность 608 л.с. (1000 Нм)

Разгон до 100 км/ч: 3,8 сек

Максимальная скорость: 250 км/ч

Расход топлива: 8,4 л на 100 км

Ferrari SF90 Stradale

Мощность 780 л.с. (800 Нм)

Разгон до 100 км/ч: 2,5 сек

Максимальная скорость: 340 км/ч

Расход топлива: 19,7 л на 100 км

BMW 545e

Мощность 394 л.с. (600 Нм)

Разгон до 100 км/ч: 4,7 сек

Максимальная скорость: 250 км/ч

Расход топлива: 2,1-2,4 л на 100 км

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid

Мощность 700 л.с. (850 Нм)

Разгон до 100 км/ч: 3,2 сек

Максимальная скорость: 310 км/ч

Расход топлива: 3,7-3,9 л на 100 км

Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid

Мощность 680 л.с. (900 Нм)

Разгон до 100 км/ч: 3,8 сек

Максимальная скорость: 295 км/ч

Расход топлива: 2,9 л на 100 км

Peugeot 508 PSE

Мощность 360 л.с. (520 Нм)

Разгон до 100 км/ч: 5,2 сек

Максимальная скорость: 250 км/ч

Расход топлива: 1,3 л на 100 км

Volkswagen Golf GTE

Мощность 245 л.с. (400 Нм)

Разгон до 100 км/ч: около 7 сек

Максимальная скорость: 224 км/ч

Расход топлива: 1,6 л на 100 км

Skoda Octavia RS iV

Мощность 245 л.с. (400 Нм)

Разгон до 100 км/ч: 7,3 сек

Максимальная скорость: 225 км/ч

Расход топлива: н.д.

SEAT Cupra Leon eHybrid/ Cupra Formentor eHybrid

Мощность 245 л.с. (400 Нм)

Разгон до 100 км/ч: н.д.

Максимальная скорость: н.д.

Расход топлива: н.д.

Volkswagen Touareg R PHEV

Мощность 462 л.с. (700 Нм)

Разгон до 100 км/ч: 5 сек

Максимальная скорость: 250 км/ч

Расход топлива: 2,7 л.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что среди серийных автомобилей установлен новый рекорд скорости – 509 км/ч.